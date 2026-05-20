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Alessandra Mussolini Gran Hermano VIP
Alessandra Mussolini Gran Hermano VIP

La nieta de Mussolini gana el Gran Hermano Vip italiano

Con una carrera que abarca la política y la televisión, Alessandra Mussolini ha sido una figura controvertida, pero su reciente victoria en el programa marca un nuevo capítulo en su trayectoria pública

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    La nieta de Mussolini gana el Gran Hermano Vip italiano
    Alessandra Mussolini ganó la más reciente edición de "Gran Hermano VIP" en Italia.
    (EFE)

    Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista Benito Mussolini y figura conocida de la política y la televisión italiana, ganó la más reciente edición del programa Gran Hermano VIP en Italia.

    Mussolini obtuvo el 56 % de los votos del público y superó en la final a la presentadora Antonella Elia.

    "Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja", escribió en sus redes sociales tras conocerse el resultado.

    La ganadora, de 63 años, es hija de Romano Mussolini, hijo del exdictador italiano, y de Maria Scicolone, hermana de la actriz Sophia Loren.

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    Polémica

    Antes de entrar en la política, Alessandra Mussolini desarrolló una carrera en el cine y la música. A principios de la década de 1990 ingresó al Movimiento Social Italiano, una organización posfascista con la que fue elegida diputada en 1992.

    Posteriormente ocupó cargos como diputada, senadora y eurodiputada en partidos de derecha como Forza Italia y Pueblo de la Libertad, vinculados al fallecido ex primer ministro Silvio Berlusconi.

    • Su trayectoria pública también estuvo marcada por varias controversias. Una de las más recordadas ocurrió durante un debate televisivo con la activista transgénero Vladimir Luxuria, cuando afirmó que "era mejor ser fascista que maricón", utilizando un término ofensivo en italiano.
    • Sin embargo, en los últimos años ha mostrado un cambio de postura y desde 2021 apoya públicamente iniciativas a favor de los derechos del colectivo LGBT, incluyendo una propuesta de ley contra la homofobia.
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