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Grey´s Anatomy
Grey´s Anatomy

"Grey´s Anatomy" tendrá nueva serie derivada en la cadena ABC

La exitosa franquicia televisiva expandirá su universo con nuevos personajes y un hospital rural como escenario principal

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    Grey´s Anatomy tendrá nueva serie derivada en la cadena ABC
    La actriz Ellen Pompeo posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una imagen de archivo.
    (EFE)

    La cadena estadounidense ABC anunció una nueva serie derivada del universo de Grey´s Anatomy (Anatomía de Grey), que será estrenada durante la temporada televisiva 2026-2027.

    El proyecto, que todavía no tiene título oficial, contará con Shonda Rhimes, creadora de la serie original, y con la actriz Ellen Pompeo como productoras ejecutivas.

    La producción también estará liderada por Meg Marinis, actual responsable creativa de Grey´s Anatomy desde su temporada número veinte, informó el medio especializado Variety.

    "Estoy muy emocionada de expandir el universo de Grey´s Anatomy", expresó Marinis en un comunicado.

    "Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que encarnarán la misma esencia, emoción y conexión que el público ha amado en Grey´s Anatomy durante más de dos décadas", agregó.

    Según la sinopsis oficial revelada por ABC, la nueva serie será un drama ambientado en una apartada zona de Texas y seguirá al equipo de un centro médico rural considerado "la última oportunidad de atención sanitaria antes de entrar en la nada".

    RELACIONADAS

    Contexto y antecedentes del universo Grey´s Anatomy

    • La producción estará a cargo de 20th Television y Shondaland.
    • Se trata del cuarto proyecto derivado del universo de Grey´s Anatomy, después de Private Practice (Sin cita previa), emitida entre 2007 y 2013; Station 19 (Estación 19), transmitida entre 2018 y 2024; y Grey´s Anatomy: B-Team, lanzada en 2018.
    • Grey´s Anatomy es considerada una de las series más exitosas de la televisión y se ha mantenido al aire durante 22 temporadas.
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