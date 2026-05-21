Museo Nacional de Historia y Geografía analiza los orígenes y caída de Trujillo

Rony Joubert inició el ciclo de conferencias en el Museo Nacional de Historia y Geografía. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de reflexionar sobre uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia dominicana, el Museo Nacional de Historia y Geografía realizó la conferencia “Orígenes y eliminación de Trujillo”, impartida por Rony Joubert, en conmemoración del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el historiador, catedrático y director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), José G. Guerrero Sánchez. quien destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica para comprender las implicaciones del régimen trujillista en la sociedad dominicana.

A seguidas, el investigador y doctor Rony Joubert Hued, inició con un recorrido por el árbol genealógico de Rafael Leónidas Trujillo, mediante el cual se abordaron los orígenes familiares y los cimientos que marcaron la educación, formación y ascenso al poder del dictador.

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Indicó que el abuso permanente y constante, las desconsideraciones a amigos y enemigos, las vejaciones y las eliminaciones físicas de personas condujeron a un grupo de dominicanos a tomar la decisión de ajusticiar al dictador Trujillo Molina.

Resaltó que “los conjurados se organizaron en dos grupos, el Grupo de Acción que irían a la ‘carretera del Sur’ a matarlo, y el Grupo Político, el que daría un golpe de estado, tomarían el gobierno con una junta cívico-militar y llamarían a elecciones”.

Trujillo Molina fue eliminado el 30 de mayo en una emboscada que le tendieron en la Avenida, a la altura de la hoy Casa de España, Antonio de la Maza, Antonio Imbert, Salvador Estrella, Amado Guacia Guerrero, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza.

“Pero, lamentablemente, la segunda etapa del plan no pudo llevarse a cabo por diferentes razones, lo que dio tiempo a que Ramfis Trujillo, hijo mayor del dictador, regresara desde Francia en un vuelo privado e iniciara una persecución implacable contra los involucrados en la conjura, que culminó el 18 de noviembre con la salida definitiva de este y otros miembros de la familia Trujillo del país”, puntualizó.

Con la ponencia ‘Orígenes y eliminación de Trujillo’, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) dio apertura a un ciclo de conferencias conmemorativo del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, orientado a fomentar la reflexión crítica sobre este capítulo de la historia dominicana.”

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Para más información, los interesados pueden visitar su perfil de Instagram @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono (809) 687-6452.

Sobre Rony Joubert Hued

Doctor, docente, líder de opinión y autor de varios libros.

Rony Joubert Hued estudió Odontología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó su postgrado en Argentina. Destacándose como especialista en rehabilitación bucal estética e implantes.

Permanente es invitado por universidades nacionales y extranjeras a dictar cursos y conferencias en países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros.

Autor de los libros: Odontología Estética / Cerámicas Estéticas Anteriores y ha publicado más de 35 trabajos en revistas odontológicas. Asimismo, ganador de varios premios nacionales e Internacionales

En la actualidad, es miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia y del grupo “Conservemos Nuestro Patrimonio”.