El nicaragüense Sergio Ramírez ocupará la silla L de la Real Academia Española

El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, fue elegido este jueves para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE) que dejó vacante el hispanoperuano Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.

La votación salió adelante en el pleno celebrado esta tarde, a puerta cerrada, en la sede de la institución, indicaron a EFE fuentes de la RAE.

La candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, era la única que se presentó para ocupar ese puesto y fue avalada, tal y como exigen sus estatutos, por tres académicos: en este caso, el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

El nuevo académico tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza, para lo cual el reglamento fija un plazo máximo de dos años.

Ramírez es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, autor de novelas como 'Margarita, está linda la mar' (1998) o 'Adiós, muchachos' (1987), además de cuentista, ensayista y periodista -hace dos semanas recibió en Madrid el Premio Ortega y Gasset de periodismo 2026.

Fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después hasta convertirse en uno de sus mayores críticos.

En 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra por incitar el odio, tras la publicación de su novela 'Tongolele no sabía bailar', centrada en la represión política en su país, y desde entonces reside en Madrid.

En 2023, el régimen de Ortega lo despojó de su nacionalidad. La española le fue concedida en 2018, poco después de ganar el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas.

En la lectura de méritos del candidato, llevada a cabo en un pleno extraordinario abierto al público que se celebró hace una semana en la ciudad española de León, Mateo Díez lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido", y destacó que "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país".

Ramírez se encuentra estos días en Panamá, participando en el festival Centroamérica Cuenta, desde donde tiene previsto comparecer con posterioridad al anuncio de su elección para la silla de la RAE.

En Nicaragua, la noticia de su candidatura fue contestada por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que en una carta remitida a la institución lingüística pidió que lo reconsideraran.

A su vez, a esta carta respondió un grupo de 214 académicos, escritores, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos de más de 15 países que hicieron un manifiesto público de respaldo a Ramírez.

Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

El próximo 11 de junio publicará 'La maldición de Ramfis' (Alfaguara), cuarta novela de la serie policíaca que protagoniza el inspector Dolores Morales, después de 'El cielo llora por mí' (2008), 'Ya nadie llora por mí' (2017) y 'Tongolele no sabía bailar' (2021).

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Traducido a 20 idiomas, entre otros premios ha ganado el Dashiell Hammett por 'Castigo Divino' (1988), el Alfaguara de Novela por 'Margarita, está linda la mar', el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011) o el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (México, 2014).

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