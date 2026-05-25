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Reina Margarita
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Vuelven a ingresar a la reina Margarita de Dinamarca tras detectarle un trombo

Según un comunicado de la Casa Real, ha sido hospitalizada en el Hospital del Reino en Copenhague después de que una tomografía mostrase la presencia de "un gran trombo de sangre" en la zona de la cadera

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    Vuelven a ingresar a la reina Margarita de Dinamarca tras detectarle un trombo
    La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada este lunes tras serle detectado un trombo en la zona de la cadera. (FUENTE EXTERNA)

    La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada este lunes tras serle detectado un trombo en la zona de la cadera relacionado con una caída anterior, solo seis días después de recibir el alta por otra intervención.

    Según un comunicado de la Casa Real, ha sido hospitalizada en el Hospital del Reino en Copenhague después de que una tomografía mostrase la presencia de "un gran trombo de sangre" en la zona de la cadera, resultado "de una caída anterior".

    La reina "se encuentra bien dentro de las circunstancias" y está previsto que permanezca ingresada "por varios días", de acuerdo con la breve nota.

    Alta médica

    • La semana pasada había recibido el alta del mismo hospital tras cinco días ingresada por una angina de pecho y ser sometida a una angioplastia.

    Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales. 

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