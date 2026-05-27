La princesa Isabel, futura reina de Bélgica, acaba sus estudios universitarios en Harvard

La princesa Isabel, de 24 años y heredera al trono de Bélgica, se gradúa este miércoles en un máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard de Estados Unidos, con lo que pone fin a una amplia formación universitaria y se abre la posibilidad de que se tome un año sabático para viajar.

La graduación, en la que participarán unos 9,000 alumnos, se celebrará este miércoles en el campus y el tradicional discurso de una antigua estudiante correrá a cargo de Zanny Minton Beddoes, redactora jefa de The Economist.

La ceremonia, a la que se espera que asistan unas 30,000 personas, tendrá lugar el jueves, con una procesión académica por las calles de Cambridge hasta Harvard Yard. Allí, la princesa Isabel -Elisabeth en su grafía original- desfilará con toga y birrete.

La hija mayor del rey Felipe y la reina Matilde de los belgas recibirá su diploma en la Kennedy School, donde se ha formado durante los dos últimos años para obtener su cuarto diploma.

Ese recorrido académico la convierte, según destaca RTBF, en "la heredera al trono con mayor formación académica de la historia de Bélgica".

Antes, en 2020, la princesa obtuvo el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales.

Después completó un año de ciencias sociales y militares en la Real Escuela Militar belga en julio de 2021 y, en julio de 2024, terminó un grado en Historia y Política en el Lincoln College de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

Sus planes inmediatos, según el diario flamenco Nieuwsblad, pasan por tomarse un año sabático para realizar una travesía del Atlántico en velero.

Ascendencia

La princesa Isabel es la mayor de los cuatro hijos del rey Felipe y la reina Matilde.

El segundo en la línea sucesoria es su hermano el príncipe Gabriel, de 21 años, quien sigue una formación militar.

Le sigue Emmanuel, el varón más pequeño, de 19 años, quien se centra en el deporte y la música, y la princesa Éléonore, que acaba de cumplir 18 años y termina este curso sus estudios en un colegio internacional privado de Bruselas.

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