HBO pone fin a Euphoria: la exitosa serie concluirá tras su tercera temporada

Parte del elenco de la aclamada serie de televisión "Euphoria". ( FUENTE EXTERNA )

HBO ha confirmado que la aclamada serie "Euphoria", que emitió este domingo el último capítulo de su tercera temporada, concluirá definitivamente con esta entrega, poniendo fin a una producción que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena.

El creador de la ficción, Sam Levinson, anunció la decisión en una entrevista con un podcast de The New York Times, una información que posteriormente fue ratificada por HBO, según ha señalado Variety.

"En lo que respecta a la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, siento que esto es el final", dijo Levinson, disipando cualquier especulación en una entrevista exclusiva en Popcast, el programa de cultura pop de The New York Times.

La producción, protagonizada por Zendaya, se despide tras siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 capítulos. El final llega después de varios retrasos en la producción de la última entrega.

Para Sam Levinson, guionista, director y creador de "Euphoria", la muerte de un personaje principal al final de la tercera temporada de la serie, el domingo, fue la tragedia inevitable que acecha demasiado cerca de cualquier historia sobre la adicción moderna.

La historia de "Euphoria" es "una historia trágica al final, pero también es la verdad", dijo Levinson a The New York Times.

"Si experimentas o consumes drogas hoy en día, es muy posible que te maten".

Carreras al estrellato

La mayor parte del elenco, especialmente Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Jacob Elordi, han visto cómo sus carreras eran lanzadas al estrellato gracias, en parte, al éxito de la serie.

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Antes de esta confirmación oficial, Zendaya ya había señalado en entrevistas recientes que esperaba que la tercera temporada fuera la última, alimentando las especulaciones sobre el desenlace final.

"Euphoria", basada en la vida de su creador -Sam Levinson- sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.