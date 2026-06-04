Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, autora de "Persepolis", a los 56 años

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y la película 'Persepolis', falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señalan sus familiares en un comunicado citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución Islámica y su posterior exilio, publicada a partir de 2000, premiada en el Festival de Cómic de Angulema en 2001 y adaptada al cine en 2007.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/78ecb1223f7287909d3f349e0fe6deff5197ee50w-352e0bae.jpg la artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo, en 2024. (EFE/ PACO PAREDES)

Su amiga, la socióloga francoiraní Azadeh Kian, aseguró en France Info que la muerte de su esposo supuso un golpe del que Satrapi nunca llegó a recuperarse. "Desde su muerte ya no era la misma", explicó.

Según Kian, la autora de 'Persepolis' le repetía en sus conversaciones que había "dejado de luchar" y que quería "irse". "Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida", afirmó la académica, quien recordó que ambos habían crecido juntos y mantenían una relación muy estrecha.

Amor por su país natal, Irán

Pese a su delicado estado de salud, Satrapi seguía muy pendiente de la situación en Irán, un país al que permaneció profundamente ligada durante toda su vida, según su amiga.

"Amaba enormemente a su país, aunque era muy crítica con el régimen", señaló Kian.

La escritora seguía con preocupación la represión contra la sociedad civil iraní y defendía públicamente los movimientos en favor de las libertades y los derechos de las mujeres.

Para su amiga, Satrapi fue una "artista comprometida" que utilizó tanto sus libros como sus películas para hacer llegar al mundo un mensaje universal de democracia, igualdad y libertad.

Una vida marcada por el exilio

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, nació en Rasht (Irán) en 1969, en el seno de una familia de intelectuales comunistas que, con 14 años, la enviaron a Europa, lejos de la represión y la persecución en su país de origen. Afincada en París, donde llegó en 1994, adquirió la nacionalidad francesa en 2006

Ese trauma infantil del exilio marcó toda su obra, empezando por 'Persepolis', donde retrata su propia historia de niña bajo el yugo de la República Islámica y su doloroso viaje fuera de su patria.

De 'Persepolis' se vendieron más de dos millones de copias en numerosos países del mundo y Satrapi adaptó después los cuatro tomos del cómic al cine. Su película de animación, que codirigió junto a Vincept Paronnaud, obtuvo dos premios César, además del premio del Jurado del Festival de Cannes.

La impronta de su país natal también aparece en 'Bordados' (Broderies), otra de sus obras gráficas en la que rinde homenaje a las mujeres iraníes, o en 'Pollo con ciruelas' (Poulet aux prunes), que también adaptó al cine.

Sus obras, sus películas y su lucha convirtieron a Marjane Satrapi en una voz constante contra el régimen iraní y, sobre todo, en un referente feminista.

"Dedicó su obra y su voz a la defensa de las mujeres iraníes", subrayó la Fundación de la premio Nobel de la paz iraní Narges Mohammadi.

Satrapi fue altavoz de las protestas de mujeres en Irán, especialmente durante el movimiento 'Mujer, vida, libertad'. También apoyó a artistas y opositores.

Pero en su obra, no todo es Irán. En 2014, montó en 10 días una película cómica, totalmente experimental y sin guion, tras visitar a un amigo en Córdoba. La película, casi desconocida, se titulaba 'La Banda de Jotas' y, según dijo, la hizo porque "necesitaba hacer cosas como estas, si no me vuelvo loca".

Marjane Satrapi, una mujer comprometida, pero también libre, se ha ido en un momento en el que su país en guerra vuelve a ser el centro de la atención mundial.

Su familia dice que "murió de tristeza", pero no por Irán, sino por la muerte un año antes del "amor de su vida", su marido, el productor, actor y guionista Mattias Ripa.

Obra laureada

Además de su trabajo en el cómic, dio el salto al cine con la adaptación animada de 'Persepolis', codirigida con Vincent Paronnaud, que fue premiada con el galardón del jurado en 2007 en el Festival de Cannes y nominada al Óscar.

También es autora de obras como 'Bordados' y 'Pollo con ciruelas', y en 2024 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos y la libertad.

Sin embargo, un año más tarde rechazó la Legión de Honor francesa por su percepción de "una actitud hipócrita de Francia hacia Irán" frente a la nueva ola de represión y por solidaridad con las mujeres y ciudadanos en general de su país natal.

En 2005, 'Pollo con ciruelas', ambientado también en Irán, fue galardonado con el premio al mejor álbum en el Festival de Angulema, y Satrapi también participó en la codirección de su adaptación cinematográfica en 2011.