El elenco de House of the Dragon, la exitosa precuela de Game of Thrones, se reunió este lunes en Londres para celebrar el estreno mundial de la tercera temporada de la serie, que llegará a HBO Max el próximo 22 de junio.

La céntrica Leicester Square se transformó por unas horas en el reino de Poniente para recibir a cerca de una veintena de actores de la producción, encabezados por Matt Smith, Emma D'Arcy y Olivia Cooke, entre otros protagonistas.

Londres se transforma en Poniente

La alfombra roja reunió a fanáticos, medios de comunicación y miembros del elenco en una de las presentaciones más ambiciosas realizadas por HBO para una de sus producciones insignia.

Además de las pantallas gigantes y los espacios para fotografías, el evento incluyó una réplica del icónico Trono de Hierro, que se convirtió en una de las principales atracciones para los asistentes.

Numerosos seguidores acudieron caracterizados como personajes del universo creado por George R. R. Martin, mientras otros llevaron ejemplares de Fire & Blood, la novela que inspira la historia de House of the Dragon, con la esperanza de obtener autógrafos o fotografías junto a los actores.

Un adelanto exclusivo de la nueva temporada

Dentro del cine Odeon Luxe Leicester Square, parte del elenco presentó en exclusiva el primer episodio de la nueva entrega, acompañado de un resumen de los acontecimientos más importantes de las temporadas anteriores.

La tercera temporada constará de ocho episodios y retomará la historia justo donde concluyó la segunda, con Poniente al borde de una devastadora guerra civil.

La trama seguirá enfrentando al Consejo Verde y al Consejo Negro en una lucha por el control del reino, con el rey Aegon Targaryen y la reina Rhaenyra Targaryen como principales figuras del conflicto.

Dragones, batallas y nuevos personajes

El episodio inaugural, de aproximadamente una hora de duración, anticipa una temporada marcada por enfrentamientos de gran escala, conflictos familiares y el protagonismo de los dragones que caracterizan la saga.

La nueva entrega también incorporará personajes inéditos dentro del complejo árbol genealógico de la Casa Targaryen, entre ellos Ormund Hightower, interpretado por el actor británico James Norton, conocido por su trabajo en Happy Valley.

Los productores prometen una historia más intensa, con combates por tierra, mar y aire, así como nuevas alianzas y traiciones que podrían cambiar el destino de Poniente.

Estreno el 22 de junio

Tras el lanzamiento del primer episodio el 22 de junio, HBO Max estrenará un nuevo capítulo cada semana hasta el final de temporada, previsto para agosto.

La expectativa entre los seguidores de la franquicia continúa creciendo, especialmente después de que la segunda temporada dejara abiertos varios conflictos clave que ahora marcarán el desarrollo de la llamada Danza de los Dragones, una de las guerras más sangrientas en la historia del universo de George R. R. Martin.