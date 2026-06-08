Revelan detalles del accidente que le costó la vida al coreógrafo Iván Tejada

El reconocido coreógrafo dominicano Iván Tejada falleció el pasado sábado en el hospital Darío Contreras. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido coreógrafo dominicano Iván Tejada, quien falleció el pasado sábado 6 de junio en el hospital Darío Contreras a causa de las fuertes heridas sufridas tras un accidente de tránsito, andaba como copiloto en una motocicleta tipo pasola junto a una joven que también perdió la vida, según indicó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

La joven, que respondía al nombre de Yeimi Elizabeth Ferreira Valdés fue trasladada ese día por el Sistema 911 al hospital Marcelino Vélez Santana, donde, después de varios días recibiendo atenciones médicas, perdió la vida.

Según indicó el vocero, ambos viajaban la noche del 28 de mayo por la intersección de las avenidas Rómulo Betancourt y Núñez de Cáceres en una motocicleta tipo pasola, marca Tauro, de color rojo, cuando fueron impactados por el conductor de un automóvil Nissan Versa Note azul, placa A860701.

De acuerdo con las autoridades, el conductor realizó el reporte correspondiente, tal como establece la Ley de Tránsito.

"Ese caso lo tiene el Tribunal de Tránsito, que es la jurisdicción correspondiente. Ya cualquier otro detalle, les invitamos a ustedes a acudir a esa jurisdicción para obtener mayores detalles", comentó Pesqueira.

Fallecimiento crea pesar entre artistas

La muerte de Iván Tejada ha provocado una ola de pesar en la comunidad artística dominicana.

La noticia generó una inmediata ola de reacciones entre colegas, instituciones culturales, productores, actores y bailarines que durante años compartieron con él escenarios, proyectos y sueños.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) fue una de las primeras entidades en expresar públicamente su pesar.

En un comunicado, destacó que el país pierde a "una figura creativa de primer orden, cuya obra dejó huella en el espectáculo nacional y en quienes tuvieron el privilegio de trabajar junto a él".

Te puede interesar Fallece coreógrafo dominicano Iván Tejada