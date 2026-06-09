Guatemala dedicará feria del libro a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú

La Feria del Libro coincidirá con la antesala de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala. ( EFE )

Las autoridades culturales y el gremio de editores informaron este martes que la XXIII Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 estará dedicada a la líder indígena maya k'iche' y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, y contará con Alemania como país invitado de honor.

Mediante un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura, una de las sedes del Gobierno guatemalteco, autoridades y editores oficializaron el lanzamiento de la mayor cita literaria del país centroamericano, que se celebrará del 7 al 19 de julio en la capital bajo el lema "Vamos por un país de lectores".

La organización prevé superar los 100,000 visitantes a través de 667 actividades culturales.

En el acto, Menchú reivindicó los orígenes del certamen como un bastión de resistencia intelectual al señalar que "fue una actividad de valientes, de soñadores, de gente dispuesta a rendir homenaje a algo que es lo único más grande que tiene la humanidad, es el conocimiento".

"Es la palabra, es el arte, es la música, es la poesía, es el intercambio de lenguajes diversos", subrayó.

El embajador de Alemania en el país centroamericano, Hardy Boeckle, destacó durante la presentación el "honor" de contar con la presencia de la Premio Nobel de la Paz, "de tenerla como personalidad excepcional de la Filgua de este año y poder trabajar con ella sobre temas de memoria, de reconciliación".

El encuentro coincidirá con la antesala de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), un hito histórico que puso fin a 36 años de un cruento conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en su mayoría indígenas mayas.

En esta edición, Filgua tendrá entre sus novedades la presentación de un ambicioso proyecto literario de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), que distribuirá gratuitamente 30,000 ejemplares bilingües de las obras del escritor guatemalteco Julio Serrano Echeverría e ilustrados por Karen Huala, editados en español y en siete diferentes idiomas mayas.

Asimismo, la feria contará con la presencia del escritor guatemalteco Dante Liano, catedrático en la Universidad de Milán (Italia), junto a figuras internacionales como la ilustradora argentina Mariana Ruiz Johnson y la poeta mexicana Nadia López García, quien es actualmente la directora de servicio de contenidos de la Secretaría de Educación Pública de México.