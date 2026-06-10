Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 por su "visión lúcida"

Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras. En esta imagen del 2025 lo vemos posar pensativo. ( ARCHIVO )

El escritor Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946), uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, al que optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

Su obra "reelabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música, e incluso la gastronomía hasta alcanzar un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de escritores británicos especialmente brillantes que ha marcado la historia de la literatura contemporánea", señala el fallo del jurado.

También destaca "su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras".

"Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial", agrega el acta del jurado, presidido por el director de la Real Academia España, Santiago Muñoz Machado.

Autor de novelas como "El loro de Flaubert", "Hablando del asunto" y "Nada que temer", una exploración de la muerte tras enviudar en 2008 de quien fue también su agente literaria, Pat Kavanagh, fue un firme opositor al Brexit y afirma sentirse más inglés que británico por las implicaciones imperiales del término.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/rss-efeb09ab687fc2a13a219cb3e19fe54dea8ca5033b4w-7825472a.jpg Julian Barnes, Premio Princesa de las Letras por una obra lúcida, brillante y europeísta - HolaNews(Autor: Eloy Alonso Eloy Alonso| Crédito: EFE)

Entre otros galardones, ha recibido el Premio E. M. Forster de la American Academy of Arts and Letters, el William Shakespeare de la Fundación FvS de Hamburgo y el Man Booker, y es además Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que otorga el Ministerio de Cultura de Francia.

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El autor británico sucede así al español Eduardo Mendoza en el palmarés del Premio Princesa de Asturias de las Letras, el penúltimo en fallarse de los ocho galardones que concede anualmente la Fundación que lleva el título de la heredera de la Corona y que serán entregados en octubre .

en el palmarés del de las Letras, el penúltimo en fallarse de los ocho galardones que concede anualmente la Fundación que lleva el título de la heredera de la Corona y que serán . La candidatura de Barnes, que se impuso a otras treinta y seis de veinticuatro nacionalidades, fue propuesta por la catedrática emérita de la Universidad de Oviedo Socorro Suárez Lafuente.