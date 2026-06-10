La magia de Gustavo Lorgia vuelve a escena en una exposición histórica en Bogotá

Fotografía que muestra la exposición 'Por arte de magia' dedicada al ilusionista Gustavo Lorgia y al legado familiar que marcó la historia de este arte en Colombia, este miércoles en Bogotá (Colombia). ( EFE/ MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA )

Los trucos, cajas mágicas y recuerdos que durante décadas llevaron el asombro a millones de hogares colombianos regresaron este miércoles al escenario con la inauguración de 'Por arte de magia', una exposición del Museo Nacional dedicada al ilusionista Gustavo Lorgia y al legado familiar que marcó la historia de este arte en Colombia.

La muestra, construida a partir del archivo personal conservado por los hijos del mago, fallecido en 2024 a los 73 años, reúne fotografías, documentos, material audiovisual y objetos que reconstruyen la vida y obra de quien llevó la magia a millones de hogares colombianos entre las décadas de 1960 y 1980.

"Quisimos darle un espacio al arte de la magia", explicó a EFE la directora encargada del Museo Nacional, Katia González, al destacar que la exposición busca reconocer esta disciplina "así como la música, el cine o la literatura", y subrayar su aporte a la cultura y la memoria del país.

La exposición surgió tras la donación al museo de una de las cajas de magia producidas por Lorgia, iniciativa que abrió la puerta a una investigación sobre el legado del artista y su familia.

La exposición está organizada en cuatro ejes temáticos: la rutina artística que Lorgia presentó durante más de cuatro décadas, su labor como gestor cultural, la historia de la popular caja de magia que llevó su nombre, y el contexto histórico de la Sociedad Colombiana de Artes Mágicas, fundada en 1953.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/5825fbbd5f118bb00d96ba021614537ae8aee875w-96a46b83.jpg Maria Paula Lorgia, hija del ilusionista Gustavo Lorgia, habla durante la inauguración de la exposición 'Por arte de magia' este miércoles, en Bogotá (Colombia). (EFE/ MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA)

Durante la investigación curatorial también se profundizó en aspectos menos conocidos de la historia familiar de Lorgia, entre ellos la trayectoria de su padre, Gustavo Lorgia Camacho, considerado uno de los pioneros del ilusionismo en Colombia, fundador de la Sociedad Colombiana de Artes Mágicas y promotor de publicaciones especializadas que contribuyeron a divulgar este arte.

"Fue artista, gestor cultural y también creó una caja mágica que se comercializó para niños y niñas", señaló González, quien destacó además el papel de la televisión en la popularización de la magia gracias a las numerosas apariciones de Lorgia en programas de gran audiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/c6971053cc8ec53ee2c5be925aa85d6b60bb6333w-c71d1244.jpg La directora encargada del Museo Nacional de Colombia, Katia González, habla durante la inauguración de la exposición 'Por arte de magia' dedicada al ilusionista Gustavo Lorgia y al legado familiar que marcó la historia de este arte en Colombia, este miércoles en Bogotá (Colombia). (EFE)

Para María Paula Lorgia, hija del ilusionista y parte del equipo curatorial de la exposición, la muestra representa un reconocimiento tanto a la figura de su padre como a una tradición familiar vinculada durante décadas a este arte.

"Nunca se había hecho una exposición de magia en Colombia y nos parece muy importante nombrarla como un arte", afirmó a EFE.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 6 de septiembre, también rescata la historia de su abuelo Gustavo, a quien describió como "el decano de los magos en Colombia" y una de las figuras más importantes de la escena bogotana entre las décadas de 1930 y 1950.

Según María Paula, uno de los objetivos de la muestra es recordar que Colombia cuenta con una tradición propia de ilusionismo y acercar ese legado a las nuevas generaciones.

Para la curadora, la figura de su padre representa además "una memoria positiva de los colombianos", capaz de resistir desde el arte y la cultura a las dificultades derivadas de décadas de conflicto y violencia en el país.