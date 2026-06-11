La Unesco y Centro León blindan el legado de los Congos de Villa Mella

La Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella durante el acto de cierre del proyecto de salvaguardia patrimonial respaldado por la Unesco y el Centro León, celebrado en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez. ( SUMINISTRADA )

El Centro León cerró oficialmente el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de La Cofradía del Espíritu Santo de Los Congos de Villa Mella para salvaguardar su patrimonio, respaldado por la Unesco y el Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Convención de 2003, con la entrega de un libro de investigación y un documental como herramientas permanentes para la protección de esta tradición ancestral dominicana.

El acto de cierre se realizó en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, en un ambiente marcado por la identidad cultural del barrio. La jornada reunió a folkloristas, académicos, funcionarios, comunitarios y a los propios cofrades, quienes además celebraron el 25 aniversario del reconocimiento otorgado por la Unesco a los Congos de Villa Mella.

Dos productos para preservar la memoria viva

Durante el encuentro se presentaron los dos principales resultados del proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El primero es el documental Moriviví, dedicado a las manifestaciones espirituales, musicales y danzarias de la Cofradía.

El segundo es el libro La Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella, investigación realizada por la académica Clenis Tavárez María.

La entrega formal de ambos materiales se dirigió a los cofrades, facilitadores de los talleres, organizaciones comunitarias y gestores locales que apoyaron la logística del proyecto en el territorio. Con estos recursos, la Cofradía cuenta ahora con documentación sistematizada que garantiza la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras.

Autoridades culturales y la voz de los cofrades

El acto contó con la participación de Yessica Durán, coordinadora de cultura de la Comisión Nacional Dominicana para la Unesco; Roberta Chávez Brazobán, en representación del Viceministerio de Patrimonio Cultural; Manuel Vargas Payano, director del Museo del Hombre Dominicano; Kenia García, directora del Centro Nacional de Folklore; Tommy García, director de la Casa de la Música; y Jaqueline Álvarez, directora del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas de la UASD.

Wilfredo Padrón Iglesias, coordinador de proyectos culturales del Centro León, presentó el informe de resultados del proyecto, desglosando los objetivos alcanzados, las actividades formativas realizadas y los logros que permitirán proteger la tradición. El antropólogo y músico Edis Sánchez agradeció a las personas e instituciones involucradas a lo largo del proceso.

En nombre de la Cofradía tomaron la palabra sus máximas autoridades tradicionales: Bienvenido Brazobán, rey de la Cofradía; Clara de Paula Minier, reina de la Cofradía; y William Minier, director ejecutivo, quienes expresaron su gratitud ante el hecho de ver su legado documentado por primera vez de forma sistemática.

Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León, agradeció a la Comisión Nacional Dominicana para la Unesco la confianza depositada en la institución para ejecutar el proyecto, y a los cofrades por facilitar el acceso a sus saberes.

Veinticinco años de un reconocimiento histórico

La jornada también sirvió para conmemorar el 25 aniversario del reconocimiento de la Unesco a los Congos de Villa Mella, uno de los hitos más importantes en la historia del patrimonio cultural dominicano.

La Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella es considerada una de las principales expresiones socioculturales e identitarias de la República Dominicana, con una historia vinculada a la música, la danza, la fabricación de instrumentos musicales, la artesanía y los ritos funerarios.

Sus instrumentos —el Congo o palo mayor, el conguito o palo menor, la canoíta y las maracas— acompañan celebraciones, bailes y cantos que estructuran la vida comunitaria de sus miembros, originarios de Villa Mella y sus alrededores.

La Cofradía estuvo a cargo de la apertura y el cierre del evento, llenando el espacio con los ritmos ancestrales de sus instrumentos y una vibrante presentación musical que confirmó que su patrimonio sigue vivo.

Un modelo de salvaguardia con respaldo internacional

El proyecto ejecutado por el Centro León se inscribe en el marco de la Convención de 2003 de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que financia iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de las comunidades portadoras de tradiciones en riesgo.

El trabajo realizado con la Cofradía establece un precedente metodológico para la documentación del patrimonio intangible en la República Dominicana, combinando investigación académica, producción audiovisual y transferencia directa a la comunidad.

Con el cierre formal de este proyecto, el Centro León reafirma su compromiso con la preservación de las expresiones culturales más profundas del país, y la Cofradía de los Congos de Villa Mella da un paso decisivo hacia la continuidad de su legado.