Aunque han pasado varios años desde su última visita a República Dominicana, Jorge López guarda un recuerdo muy vivo de su paso por el país. El actor y cantante, conocido por sus participaciones en producciones internacionales como Soy Luna y Élite, aseguró que mantiene el deseo de regresar y reencontrarse con el público dominicano.

Durante una conversación con Diario Libre en el marco de los Premios Platino, celebrados en la Riviera Maya, López recordó la gira que realizó en 2018 junto al elenco de Soy Luna, una experiencia que aún conserva entre sus recuerdos más especiales.

"Estuve ahí en 2018 con Soy Luna, haciendo conciertos, y desde entonces no he vuelto. Tengo muchas ganas de regresar", comentó.

El artista no ocultó su simpatía por el país caribeño y destacó la cercanía que siente con su cultura y con la forma de expresarse de los dominicanos.

"Inviten a trabajar. Hago un llamado a los directores y creadores de la industria audiovisual dominicana: llámenme" Jorge López Actor chileno “

"Hay mucha cercanía con la cultura y con todo lo que se dice. Ojalá pueda volver pronto", expresó.

Un llamado al cine dominicano

López también mostró interés en desarrollar proyectos cinematográficos en República Dominicana, una industria que considera en crecimiento dentro de la región.

"Me encantaría. Inviten a trabajar. Hago un llamado a los directores y creadores de la industria audiovisual dominicana: llámenme", dijo.

Sus palabras llegan en un momento de expansión del cine dominicano, que en los últimos años ha incrementado su presencia en festivales y plataformas internacionales.

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Su transformación para Fiesta Pagana

Mientras espera nuevas oportunidades profesionales, el actor se prepara para el estreno de Fiesta Pagana, película inspirada en la historia de la agrupación española de folk metal Mägo de Oz.

En la producción interpreta a Frank, uno de los integrantes de la banda, un personaje que lo llevó a una transformación física y artística considerable.

"Soy el guitarrista. Tengo acento español, el pelo largo y toco la guitarra", explicó.

La cinta retrata el recorrido de la agrupación desde sus inicios hasta el reconocimiento internacional, explorando también el impacto de la fama en la vida de sus integrantes.

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"La película cuenta cómo la banda parte desde la precariedad y luego alcanza el éxito mundial. También muestra cómo la fama impacta sus vidas. No quiero hacer spoilers, pero quedó muy bien", adelantó entre risas.

Con una carrera que lo ha llevado a trabajar en distintos mercados audiovisuales de Iberoamérica, López considera que una de las mayores recompensas de su profesión ha sido conocer otras culturas desde dentro.

"Esa es una de las grandes ganancias que me ha dado esta profesión. He trabajado en Argentina, México, España, Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros países. Es una maravilla conocer las formas de hablar, los chistes, las costumbres e incluso los insultos de cada lugar. Todo el mundo tiene una manera distinta de expresarse y eso es muy divertido".

Para el actor, cada proyecto también representa una oportunidad de aprendizaje personal.

"Me encanta la música, la gastronomía y las tradiciones de cada país. Todo eso me lo llevo conmigo. A veces cocino platos que aprendí en otros lugares o comparto esas experiencias con mis amigos. Son cosas que terminan formando parte de tu vida".

La fama como consecuencia, no como meta

A pesar de la exposición internacional que ha alcanzado gracias a series y producciones globales, el actor asegura que mantiene una relación equilibrada con la popularidad.

"Creo que tengo una familia muy aterrizada y vínculos muy sólidos. Sé quién soy, cuáles son mis valores y cuáles son mis metas. Cuando tienes eso claro, es difícil perder el rumbo", expresó.

El intérprete considera que el reconocimiento público tiene luces y sombras.

"La fama tiene luces y sombras. Lo bueno no alimenta mi ego porque entiendo que todo es pasajero. Y lo difícil también deja enseñanzas. Al final, todo pasa y uno debe mantener los pies sobre la tierra".

El alcance global del streaming

López también reflexionó sobre cómo las plataformas digitales han transformado la industria audiovisual y ampliado el alcance de los artistas más allá de sus países de origen.

"He estado de vacaciones en Marruecos o Tailandia y de repente alguien me reconoce y me habla en un idioma que ni siquiera domino. Es algo que todavía me sorprende", contó.

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A su juicio, el streaming ha eliminado muchas de las barreras que antes limitaban la circulación de contenidos.

"Hoy las historias pueden llegar a cualquier parte del mundo. Es increíble pensar que tu trabajo entra en hogares de culturas tan distintas. Eso es algo que voy a agradecer siempre".

Sin embargo, insistió en que la popularidad nunca fue el objetivo principal de su carrera.

"Yo siempre soñé con actuar. Amo interpretar personajes y contar historias. La fama y la exposición son una consecuencia de ese trabajo, pero nunca fueron la meta".

Antes de concluir la entrevista, envió un saludo al público dominicano y reiteró su deseo de regresar al país: "Un saludo para toda mi gente de República Dominicana. Espero volver pronto".

Con nuevos proyectos en camino y el cine ocupando un lugar cada vez más importante en su carrera, el actor mantiene abierta la puerta a futuras colaboraciones en el país, mientras continúa ampliando su presencia en producciones internacionales.