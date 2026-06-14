Allegados a Gaspi y al productor Lucas Vignale lamentan que estén en listado de vuelo de accidente en Río

Allegados al youtuber Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz y al productor Lucas Vignale, ambos argentinos que figuran en el listado de pasajeros de uno de los helicópteros que chocó este domingo contra otro en Río de Janeiro, lamentaron el accidente a la espera de la confirmación de las identidades de las víctimas.

La colisión de las dos aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la capital carioca, dejó un saldo de seis personas fallecidas, aunque la policía aún no ha corroborado sus identidades.

En el listado de viajeros, según el plan de vuelo, están los nombres de Prim Díaz, Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree.

Reacciones y homenajes de la comunidad digital

El influencer español Ibai Llanos se anticipó y lamentó -en X- el fallecimiento de su amigo youtuber, al publicar el siguiente mensaje: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi".

Coscu, otro reconocido youtuber argentino, también se despidió a su colega a través de X: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

'Gaspi', de 23 años, tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales y desde su cuenta de YouTube suele publicar producciones audiovisuales humorísticas, algunas de una irreverencia que provocaron que esa plataforma las inhabilite.

El 26 de julio de 2025, el youtuber cobró mayor notoriedad al participar del evento boxístico amateur La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos.

A fines de mayo pasado, 'Gaspi' había anunciado un próximo lanzamiento de una nueva serie de videos en el canal de YouTube argentino Blender.

Vignale, de 29 años, fue realizador de algunos de los vídeos de músicos como Bizarrap, Trueno y J Balvin.

El productor publicó la última imagen conocida de 'Gaspi' a través de una historia de Instagram, en la que se le ve reclinado en una silla de playa muy cerca del mar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.