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Gaspar Prim accidente helicóptero
Gaspar Prim accidente helicóptero

Youtuber Gaspi, entre los pasajeros del helicóptero siniestrado en Río de Janeiro

Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras los cuerpos de las víctimas han sido hallados en condiciones difíciles de identificar.

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    Youtuber Gaspi, entre los pasajeros del helicóptero siniestrado en Río de Janeiro
    El argentino Gaspar Prim viajaba junto al cantante Oliver Tree y dos productores en la aeronave que colisionó este domingo en Brasil (FUENTE EXTERNA)

    El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, figura también en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que colisionó este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, junto a los productores Lucas Vignale, de Argentina, y Lucas Brito Chaves, de Brasil.

    La colisión de dos helicópteros dejó un saldo de seis personas fallecidas. En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Una de las aeronaves se incendió tras caer en un estacionamiento privado, donde el fuego destruyó unos veinte automóviles eléctricos.

    Pasajeros destacados en el siniestro

    En la misma aeronave figuraba como pasajero el cantante estadounidense Oliver Tree, el intérprete de "Life Goes On" y "Miss You", quien se encontraba en Brasil en el marco de una gira internacional.

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    Los cuerpos hallados en el lugar están carbonizados, por lo que aún no se puede confirmar oficialmente la identidad ni la muerte de los ocupantes, según fuentes de la investigación consultadas por EFE.

    Investigación del accidente aéreo

    • Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.
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