"Toy Story 5" y "La Casa del Dragón" destacan en la programación cultural esta semana

La icónica saga de Pixar regresará a los cines el 19 de junio con Toy Story 5. ( FUENTE EXTERNA )

La vuelta al cine de la icónica Toy Story, las nuevas intrigas y las luchas de poder en la casa Targaryen y la inauguración de la feria de moda masculina Pitti Uomo en Florencia son algunas de las citas culturales destacadas de esta semana.

Nuevas luchas de poder en la Casa Targaryen

La tercera temporada de La Casa del Dragón llega a HBO Max el 21 de junio con nuevas tensiones, alianzas y enfrentamientos de poder entre los miembros de la Casa Targaryen.

Ambientada dos siglos antes de los acontecimientos narrados en Juego de Tronos la serie vuelve a contar con un reparto encabezado por Emma D'Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke, en un escenario marcado por las intrigas políticas, las rivalidades y la ambición por el Trono de Hierro.

Bad Bunny, Bizarrap y Taylor Swift en "Toy Story 5"

La icónica saga de Pixar regresará a los cines el 19 de junio con Toy Story 5, una nueva entrega que en su versión en español cuenta con las voces de Bizarrap y el puertorriqueño Bad Bunny, entre otras famosas voces.

Dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, la película combina comedia y aventura en una historia marcada por la llegada de nuevos personajes y desafíos para Woody y el resto de los juguetes. La banda sonora cuenta con una canción interpretada por Taylor Swift.

El arte de Anish Kapoor desembarca en Londres

El artista británico-indio Anish Kapoor protagoniza una de las grandes citas culturales de 2026 con una ambiciosa exposición en la Hayward Gallery y podrá visitarse a partir del 16 de junio en Londres.

La muestra reúne medio centenar de obras de gran formato como sus esculturas de espejos y los trabajos hechos con Vantablack -el material más oscuro conocido-, y ocupará la totalidad del emblemático espacio expositivo, incluidas sus terrazas exteriores.

La exposición está enmarcada en el 75º aniversario del Southbank Centre y estará abierta hasta el 18 de octubre.

Pitti Uomo, la gran cita de la moda de hombre

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La feria internacional de moda masculina Pitti Uomo vuelve a convertir Florencia en una pasarela de moda masculina del 16 al 19 de junio en la histórica Fortezza da Basso.

El evento, uno de las citas claves del calendario global de moda de hombre, sirve de escaparate de tendencias y este año tiene como invitada a Simone Rocha, con un desfile, y JiyongKim, ganador del 2024 LVMH Prize.

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