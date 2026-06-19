Condenado un tailandés a 18 meses de cárcel por publicación sobre la Corona en Facebook

Un tribunal tailandés ha condenado a un hombre a 18 meses de prisión por una publicación en un grupo privado de Facebook considerada antimonárquica, según informó este viernes el Centro de Abogados por los Derechos Humanos de Tailandia (TLHR).

Identificado como 'Pui', el hombre, de 43 años, fue acusado la víspera de vulnerar el artículo 112 del Código Penal, la estricta ley que protege de críticas a la monarquía tailandesa, una de las más draconianas del mundo, que contempla penas de hasta 15 años de cárcel.

Los tribunales abrieron una investigación contra Pui por "difamación, insulto o intención maliciosa contra el rey", según la base de datos de la Justicia tailandesa.

La organización TLHR señaló que, en un primer momento, "el tribunal impuso al acusado una pena de tres años de prisión" pero, dado que este "se declaró culpable durante el juicio", la condena fue reducida a la mitad, hasta un año y seis meses.

Los comentarios se publicaron en el popular e inusual grupo antimonárquico 'Royalist Marketplace', que reúne a más de 2,2 millones de miembros y fue fundado por el académico y activista tailandés Pavin Chachavalpongpun, actualmente exiliado en Japón.

El de 'Pui' se publicó el 19 de noviembre de 2021, en el marco de las multitudinarias protestas que ese año movilizaron al país y que, lideradas principalmente por estudiantes, exigían reformas democráticas, la redacción de una nueva Constitución y la abolición de la ley de lesa majestad.

Su entrada invitaba a los miembros del grupo a congregarse en las calles para presenciar una caravana real, algo que se interpretó como un posible acto de protesta, indicó este viernes la organización 112 Watch, fundada por Pavin.

De acuerdo con la legislación, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia contra otra persona si considera que esta ha infringido la norma, cuestionada por grupos de derechos humanos por su redacción ambigua y amplio margen de interpretación.

La publicación fue denunciada por Thakoon Nualkaew, miembro del grupo Estudiantes en Defensa de la Monarquía, después de que este accediera al grupo y considerara que el contenido del mismo podía constituir una vulneración de la ley.

La defensa de 'Pui' declaró que el caso aún no ha concluido y que está preparando la apelación.

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Desde 2020, TLHR ha registrado al menos 17 casos de lesa majestad vinculados a publicaciones o comentarios en 'Royalist Marketplace', tras denuncias de defensores de la Corona, según la organización.

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