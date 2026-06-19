Eva Longoria será la anfitriona de la Global Gift Gala en Marbella

Eva Longoria regresará a España para ser la anfitriona de la Global Gift Gala marbellí. ( EFE )

La actriz, filántropa y empresaria estadounidense Eva Longoria regresará este verano a España para ser la anfitriona de la XV Global Gift Gala de la ciudad de Marbella (sur), anunciaron este viernes sus organizadores.

Longoria, de origen mexicano, estará acompañada de su amiga y también empresaria y filántropa española María Bravo, y del exfutbolista francés Zazou Belounis, revelaron durante el acto de presentación oficial de la cita benéfica en Marbella.

Detalles de la Gala

La gala tendrá lugar el próximo 25 de julio en el restaurante Beach Club Lucía Marbella del hotel Don Carlos y contará con la presencia de destacados invitados como el actor, productor y cantante mexicano Diego Boneta, conocido por su trayectoria en cine y televisión y por haberse consolidado como una de las figuras más destacadas del entretenimiento latino.

También estarán la conferenciante, autora y activista canadiense Sophie Grégoire Trudeau, exesposa del primer ministro Justin Trudeau, y la empresaria y diseñadora de moda española Vicky Martín Berrocal.

La Global Gift Gala contará con la actuación de la cantante colombiana Greeicy, que ofrecerá "su poderosa voz, su carisma", señaló María Bravo durante la comparecencia.

Invitados y Reacciones

También avanzó que la gala contará con la presencia de la cantante y actriz española Begoña Vargas, reconocida por su interpretación de Cameron en la ficción 'Berlín' de la plataforma Netflix.

Entre los invitados se incluyen sus compatriotas el actor Iván Sánchez y la filántropa y autora Lorena Bernal, ambos como presentadores de esta edición.

El director del hotel Don Carlos, Jorge Manzur, señaló que creen "firmemente en el poder de las personas para generar un impacto positivo cuando se unen por una causa común".

"Participar en Global Gift representa una oportunidad para contribuir, inspirar y apoyar a quienes más lo necesitan", dijo, porque "cada gesto de solidaridad tiene la capacidad de transformar vidas y crear un impacto real".

Por su parte, la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, mostró su orgullo de que Marbella siga acogiendo un evento de esta magnitud internacional y destacó el valor social, turístico y solidario que la gala aporta a la ciudad.