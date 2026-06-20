Federico García Lorca, homenajeado en Caracas con espectáculo poético-musical

El poeta y dramaturgo español Federico García Lorca (1898-1936) fue homenajeado este sábado en Caracas con el espectáculo poético-musical 'Lorca como tú quieras', un evento al que asistió el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete.

'Lorca como tú quieras' significa que tiene muchos aspectos desde los que se pueden disfrutar la figura de Lorca. Él era poeta, dramaturgo, era músico y todos esos aspectos se ven reflejados en el espectáculo de hoy", consideró Albacete.

El diplomático subrayó que Lorca era multifacético, ya que componía poemas, tocaba guitarra y piano, y "fue capaz de armonizar canciones populares españolas".

Un homenaje a la obra de Lorca

El espectáculo se presentó de cara a los 90 años de la muerte de Lorca -que se cumplen el próximo 18 de agosto-, y combinó música de orquesta y declamaciones de poemas del español.

Entre ellos, fueron recitados 'Verde que te quiero verde...', uno de los más recordados, y también 'La sangre derramada', en un espectáculo musical en clave flamenca que se fusionó con rumba, sevillanas, tanguillo, entre otros, y contó con la participación de bailadoras.

La última función de 'Lorca como tú quieras', estrenado en noviembre de 2024, será este domingo y las entradas están a la venta en plataformas digitales.

La dirección y producción del espectáculo

El espectáculo explora el legado literario del poeta español y su faceta como compositor de la música de sus obras de teatro.

Fue dirigido por Alfredo Rugeles y bajo la producción general de Milvia Piazza. Contó con la participación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y los arreglos musicales de Luis Freites y Pedro Chacón.

En la obra participan Marcia Piña y Roberto Vílchez en el canto y los músicos Luis Freites (contrabajo), Juan Carlos Hernández (percusión), Pedro Chacón (primera guitarra) y Juan Ernesto Velázquez (segunda guitarra).

Federico García Lorca fue un prosista español que nació en Fuente Vaqueros, Granada, y desarrolló una obra marcada por la sensibilidad social y el simbolismo.

Fue fusilado al inicio de la Guerra Civil española y se convirtió en un símbolo de la represión y los desaparecidos durante este conflicto.

Albacete informó esta semana que desde la embajada se ha hecho una "programación amplia" de eventos que incluyen "una serie de obras de Lorca y sobre Lorca" de cara a los 90 años de la muerte del poeta español.