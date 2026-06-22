Arqueólogos encuentran excepcional templo ritual maya en Petén

Fotografía que muestra una imagen del hallazgo de una singular estructura ritual maya, en el sitio prehispánico El Tigre, que aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal, este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). ( EFE/ MARIANO MACZ )

Un equipo científico internacional descubrió una singular estructura ritual maya en el sitio prehispánico El Tigre, en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, un hallazgo que aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal (100 a. C. - 150 d. C.).

"Es una estructura que tiene características bastante únicas que nos permiten avances importantes para el entendimiento de las prácticas rituales en esos sitios de monumentalidad mediana", explicó este lunes, en conferencia de prensa, el director del proyecto arqueológico, Julien Hiquet.

El descubrimiento fue realizado por el Proyecto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre, integrado por expertos de Guatemala, Francia, México y Canadá, quienes han trabajado en el sector durante las temporadas 2025 y 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/38d525063f78a406f23e46f1e8547a7dc0c013b8w-c33521aa.jpg El director del Proyecto Arqueológico Lechugal-Norte, Julien Hiquet, habla sobre el hallazgo de una singular estructura ritual maya en el sitio prehispánico El Tigre que aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal, este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). (EFE)

La estructura, denominada 'Okox' —'hongo' en idioma indígena q'eqchi'—, presenta una forma de "ojo de cerradura" y destaca por su excepcional estado de conservación al no haber sido alterada por construcciones posteriores, a diferencia de otros sitios mayas.

Según los investigadores, el sitio funcionó como un asentamiento residencial y administrativo para miles de habitantes.

Las excavaciones revelaron entierros de infantes dispuestos estratégicamente en el relleno del basamento como ofrendas, además de los restos de un hombre adulto de alto rango sepultado en posición sedente, acompañado de un punzón de espina de raya utilizado en rituales de autosacrificio.

Al presentar los resultados, la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rossina Cazali, resaltó que este descubrimiento es una "ventana hacia una etapa trascendental" de la historia maya.

Tras ser parcialmente desmantelada en un acto simbólico por sus antiguos pobladores, la estructura Okox se consolida como un caso de estudio excepcional para comprender la diversidad de modelos de poder que coexistieron durante el surgimiento de las primeras dinastías mayas.