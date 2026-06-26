Comic Con Colombia abre sus puertas con miles de fanáticos y un despliegue de creatividad "cosplay"

Cosplayers posan durante la 17° edición de la Cómic Con Colombia que reúne a miles de fanáticos de la cultura pop, este viernes en Bogotá (Colombia). ( EFE/ CARLOS ORTEGA )

La decimoséptima edición de Comic Con Colombia abrió este viernes sus puertas en el recinto ferial Corferias de Bogotá, donde miles de seguidores de la cultura geek dieron inicio a cuatro días de actividades luciendo elaborados atuendos inspirados en superhéroes, personajes de anime, videojuegos, series y cómics.

Organizada por Planet Cómics y Corferias, la convención se ha consolidado como el evento más importante del país para los aficionados al anime, manga, historietas, cine, televisión y videojuegos, un segmento que reúne a cerca de 10 millones de seguidores en Colombia.

El recinto fue transformado en un gran escenario de cosplay, con espacios dedicados a conferencias, talleres, firmas de autógrafos, exposiciones, concursos y presentaciones artísticas, además de zonas comerciales y torneos de videojuegos.

Cosplay, anime y grandes invitados internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/6986d119375927bbffc60f324538c65710974beaw-5a3127d3.jpg Personas asisten a la inauguración de la 17° edición de la Cómic Con Colombia, que reúne a miles de fanáticos de la cultura pop, este viernes en Bogotá (Colombia). (EFE)

Entre los asistentes destacó la cosplayer mexicana Joo Ellie, quien interpretó a Angel Dust, personaje de la serie animada Hazbin Hotel. La joven explicó que su preparación requiere más de diez horas entre maquillaje, peinado y vestuario, una pasión que ha desarrollado desde los 11 años y que hoy la ha convertido en profesional.

"Me encanta cuando las personas me dicen 'Te ves muy bonita'. Me motiva a seguir inspirando a los demás, a seguir creando y haciendo cosas increíbles", expresó.

Otro de los participantes fue el creador de contenido conocido como El otaku de la cantina, quien dio vida a Jack el Destripador con un vestuario cuya elaboración tomó cerca de dos meses.

"Me gusta poder encarnar a los personajes que veo. Es como un Halloween del anime muchas veces al año", comentó.

El director de Comic Con Colombia, Alejandro Caballero, destacó que uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación de la banda japonesa Flow, reconocida por interpretar temas de populares series como Naruto, Dragon Ball Z y Code Geass.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/8c66035bbafea5a72b2e3e9df94a36ae37bf1b5fw-0a4d090d.jpg La creatividad se apodera de esta edición. (EFE)

Caballero explicó que la convención ha evolucionado junto con las nuevas formas de entretenimiento, incorporando contenidos relacionados con plataformas de streaming, videojuegos y creadores digitales, lo que ha permitido ampliar su alcance entre nuevas generaciones.

Los asistentes también podrán compartir con invitados internacionales como los actores Michael Cudlitz, conocido por su participación en The Walking Dead, y Tyler Hoechlin, protagonista de Superman & Lois y recordado por interpretar al Hombre de Acero en Supergirl.

Los organizadores esperan recibir alrededor de 50,000 visitantes durante los cuatro días de actividades, consolidando a Comic Con Colombia como uno de los principales encuentros de cultura pop y entretenimiento en América Latina.