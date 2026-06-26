Travesía artística por la identidad del Caribe en Punta Cana
"El mar como territorio" reúne cerca de 70 obras en el Centro Cultural Rainieri
Para quienes buscan una experiencia diferente este fin de semana, lejos del ruido y cerca de la contemplación, la exposición El mar como territorio se presenta como parada obligatoria en Punta Cana.
Instalada en la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri, el recorrido invita a sumergirse en una visión amplia y profunda del Caribe a través del arte.
La muestra reúne cerca de 70 obras pertenecientes a la colección de Héctor José Rizek y propone una travesía visual donde el mar deja de ser una simple frontera geográfica para convertirse en un espacio de encuentros, desplazamientos, intercambios culturales y memorias compartidas.
Allí, cada pieza dialoga con la historia de una región marcada por el movimiento constante de personas, ideas e identidades.
- Organizada por la Fundación Frank y Haydée Rainieri, con el apoyo de los sucesores de Ann y Ted Kheel, la exposición, curada por Orlando Isaac, incluye obras de más de 40 creadores del Caribe insular y su diáspora, entre ellos Firelei Báez, Hulda Guzmán, Bony Ramírez, Quisqueya Henríquez, José García Cordero, Iván Tovar y Jorge Pineda.
Horarios de la exposición
Dónde: Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri. Todo el fin de semana, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.