Travesía artística por la identidad del Caribe en Punta Cana

Una de las obras de la exposición "El mar como territorio". ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Para quienes buscan una experiencia diferente este fin de semana, lejos del ruido y cerca de la contemplación, la exposición El mar como territorio se presenta como parada obligatoria en Punta Cana.

Instalada en la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri, el recorrido invita a sumergirse en una visión amplia y profunda del Caribe a través del arte.

La muestra reúne cerca de 70 obras pertenecientes a la colección de Héctor José Rizek y propone una travesía visual donde el mar deja de ser una simple frontera geográfica para convertirse en un espacio de encuentros, desplazamientos, intercambios culturales y memorias compartidas.

Allí, cada pieza dialoga con la historia de una región marcada por el movimiento constante de personas, ideas e identidades.

Organizada por la Fundación Frank y Haydée Rainieri, con el apoyo de los sucesores de Ann y Ted Kheel, la exposición, curada por Orlando Isaac, incluye obras de más de 40 creadores del Caribe insular y su diáspora, entre ellos Firelei Báez, Hulda Guzmán, Bony Ramírez, Quisqueya Henríquez, José García Cordero, Iván Tovar y Jorge Pineda.

Horarios de la exposición

Dónde: Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri. Todo el fin de semana, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.