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Carlos III expresa tristeza y se solidariza con las víctimas del terremoto en Venezuela

El Gobierno británico anunció el viernes que destinará 2 millones de libras (2.3 millones de euros) y desplegará un equipo de búsqueda y rescate en el país suramericano

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    Carlos III expresa tristeza y se solidariza con las víctimas del terremoto en Venezuela
    El rey Carlos III expresó su "profunda tristeza" por el impacto devastador del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    El rey británico Carlos III y su esposa, Camila, han expresado su "profunda tristeza" por el impacto devastador del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en Venezuela y se han solidarizado con las víctimas de los dos sismos, que dejaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

    "Mi esposa y yo hemos recibido con profunda tristeza la noticia de los devastadores terremotos que han golpeado su país y de la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento que han causado", afirmó el monarca en un mensaje emitido anoche dirigido "al pueblo venezolano".

    "En estos momentos tan difíciles, enviamos nuestra más sincera solidaridad a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus medios de vida", añadió.

    El soberano dijo que sus pensamientos están "especialmente con los heridos, con quienes esperan noticias de sus familiares y amigos, y con los equipos de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a quienes se encuentran en una situación desesperada".

    "Admiramos profundamente la resiliencia y la fortaleza del pueblo venezolano y transmitimos nuestras más sentidas condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia", concluyó.

    Donación

    • El Gobierno británico anunció el viernes que destinará 2 millones de libras (2.3 millones de euros) y desplegará un equipo de búsqueda y rescate en Venezuela para apoyar la respuesta a los terremotos, que ocurrieron en el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia y una magnitud de 7.2 y 7.5, respectivamente. 
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