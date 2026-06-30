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Spider-Man
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Lionel Messi conoce a Spider-Man en un divertido video promocional de la próxima película

Spider-Man le pregunta en inglés si le tiene miedo a las alturas y, antes de que Messi pueda procesar la pregunta, lo lleva a recorrer los cielos de la ciudad colgado de su telaraña

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    Lionel Messi conoce a Spider-Man en un divertido video promocional de la próxima película
    Lionel Messi y Tom Holland como Spider-Man en promocional difundido el 30 de junio de 2026. (FotoX)

    Lionel Messi y Tom Holland protagonizaron un video promocional en redes de "Spider-Man: Brand New Day" en el que el futbolista argentino tiene un divertido encuentro con el superhéroe.

    "¿Quién es el siguiente?", reza la publicación de la cuenta oficial de Instagram de Sony Pictures, en la que Holland, en su papel de Peter Parker, aparece sentado en una cafetería de Nueva York cuando Messi entra al local en busca de Spider-Man.

    Parker se pone nervioso y se transforma para el astro del fútbol, quien responde en español con algunos diálogos torpes. Spider-Man le pregunta en inglés si le tiene miedo a las alturas y, antes de que Messi pueda procesar la pregunta, lo lleva a recorrer los cielos de la ciudad colgado de su telaraña.

    El anuncio se suma a los videos promocionales y adelantos de la próxima película del superhéroe de Marvel, que se estrena el 29 de julio y que se han viralizado en redes sociales.

    Más

    • El primer avance del filme rompió el récord global de visualizaciones en 24 horas con 718.6 millones de reproducciones y alcanzó los 1,000 millones en solo cuatro días.
    • El reparto de la película incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.
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