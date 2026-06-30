Los diez estrenos que no te puedes perder este julio en streaming

Nueva adaptación de las memorias de Laura Ingalls Wilder. Alice Halsey (d.) encarna a la joven Laura, junto a Crosby Fitzgerald (Caroline), Luke Bracey (Charles) y Skywalker Hughes (Mary) (i.-2d.). ( EFE/ERIC ZACHANOWICH/NETFLIX )

Estrenos imperdibles llegan a las plataformas de streaming en julio, mes que traerá la nueva versión de Little House on the Prairie y Elle, precuela de Legally Blonde, además de Lucky, protagonizada por Anya Taylor-Joy, y Stuart Fails to Save the Universe, serie derivada de The Big Bang Theory.

Regreso a la pradera

Little House on the Prairie llega a Netflix el 9 de julio. La producción fue una de las series más populares de los setenta y ochenta en todo el mundo, con la historia de la familia Ingalls en la Minnesota del último tercio del siglo XIX.

Creada por Michael Landon, la serie adaptaba la saga de novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder, a la que daba vida Melissa Gilbert. Ese papel lo hereda ahora la niña Alice Halsey en esta nueva versión de ocho episodios.

Los años de instituto de Elle Woods

Elle, precuela de Legally Blonde (2001), uno de los grandes éxitos de la carrera de Reese Witherspoon, llega a Prime Video el 1 de julio. La serie viaja a la época del instituto de Elle Woods, años antes de su entrada en la Universidad de Harvard persiguiendo a su exnovio.

Lexi Minetree, una actriz poco conocida, interpreta ahora a la rubia de apariencia tonta en esta serie de ocho capítulos, que cuenta con la última aparición de James Van Der Beek, fallecido el pasado mes de febrero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/c1b95873bd93392e2e1f7b64f530fa178b58ae84w-06a9230f.jpg Anya Taylor-Joy protagoniza 'Lucky', drama criminal basado en el best-seller de Marissa Stapley. Interpreta a una joven que, intentando huir de su pasado, se ve obligada a recurrir una última vez a la vida criminal de la que nació. (EFE)

Una fugitiva perseguida por el FBI

Lucky se estrena el 15 de julio en Apple TV. Protagonizada y producida por Anya Taylor-Joy, está basada en la novela homónima superventas de Marissa Stapley.

La trama cuenta la historia de Lucky, quien se ve obligada a huir cuando un atraco multimillonario sale mal y termina perseguida tanto por el FBI como por el jefe de una organización criminal. En el reparto figuran también Annette Bening, Timothy Olyphant y Aunjanue Ellis Taylor.

El spin-off de The Big Bang Theory

Stuart Fails to Save the Universe llegará a HBO Max el 23 de julio. La nueva serie derivada de la comedia The Big Bang Theory se centra en Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics en la producción original.

Diez episodios narrarán cómo Stuart tiene la misión de restaurar la realidad tras provocar un Armagedón multiversal, acompañado de su novia, Denise (Lauren Lapkus), y sus amigos Bert (Brian Posehn) y Barry (John Ross Bowie).

Una asesina en serie

Furious se estrenará en Disney+ el 27 de julio. Emmy Rossum se mete en la piel de Alice Black, una agente del FBI que persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie.

Elizabeth Meriwether, creadora de Dying for Sex, es la responsable de esta ficción que juega con la línea que separa el bien y el mal. Sus tres primeros episodios llegan a la plataforma ese mismo día.

Amistad en Praga

Ride or Die llega a Prime Video el 15 de julio. Octavia Spencer, Hannah Waddingham y Bill Nighy protagonizan esta comedia de ocho episodios centrada en dos amigas, Debbie (Spencer) y Judith (Waddingham), que creen conocerse a la perfección hasta que se descubre que la segunda es una asesina internacional. La historia se desarrolla en Europa y fue rodada en Praga.

El ocaso de una leyenda del golf

The Hawk se estrena el 16 de julio en HBO Max. En la recta final de su carrera, Lonnie Hawkins (Will Ferrell) intenta recuperar el toque que lo llevó a convertirse en el mejor golfista de 2004, pero su exmujer Stacy (Molly Shannon) y su hijo Lance (Jimmy Tatro), la nueva promesa del golf, saben que está acabado. La comedia consta de diez episodios y cuenta con la participación de Luke Wilson.

Vecinos convertidos en enemigos

TIP TOE también llega a HBO Max el 16 de julio. De la mano del guionista británico Russell T. Davies, ganador del BAFTA por su trabajo en Doctor Who, esta producción es un drama de cinco capítulos protagonizado por Alan Cumming y David Morrissey como Leo y Clive, vecinos en Manchester desde hace casi 15 años que se convierten en enemigos acérrimos por sus diferencias de opiniones.

Muntantes en busca de un camino

X-Men 97 estrena su segunda temporada en Disney+ el 1 de julio. La serie de animación sigue a un grupo de superhéroes mutantes dispersos en distintas épocas que tratan de regresar a casa, mientras en los años noventa crece el rechazo hacia estas personas ante la ausencia de los X-Men.

Los minutos previos a la tragedia de Pompeya

Pompeii: Out of Time llega a Disney+ el 23 de julio. ¿Y si gran parte de lo que creemos saber sobre la tragedia de Pompeya fuera incorrecto? A partir de esa premisa y de nuevas investigaciones arqueológicas y recreaciones cinematográficas, Tom Hiddleston narra en esta serie documental de tres episodios los minutos previos al desastre.