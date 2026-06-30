"Brito" llega por primera vez a la Sala Ravelo en homenaje al barítono dominicano Eduardo Brito

La obra "Brito" reúne a los actores Héctor Aníbal Estrella, Elvira Taveras, Orestes Amador y Augusto Feria. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez, la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito abrirá sus puertas a la obra teatral "BRITO", un emotivo biopic inspirado en la vida del legendario barítono dominicano Eduardo Brito.

Escrita por el dramaturgo Reynaldo Disla, la puesta en escena busca rescatar la memoria de uno de los artistas más trascendentales de la historia cultural de la República Dominicana.

La obra narra la extraordinaria vida de Eleuterio Brito Aragonés, conocido artísticamente como Eduardo Brito, quien nació en Puerto Plata en 1906 y logró convertirse en el cantante lírico más importante de su generación.

Proveniente de un hogar humilde, aprendió a leer y escribir siendo adulto, demostrando una perseverancia excepcional que lo llevó a conquistar algunos de los escenarios más importantes de Puerto Rico, Estados Unidos, España y otras ciudades de Europa.

Reconocido por la potencia y elegancia de su voz de barítono, Eduardo Brito se convirtió en un embajador de la música dominicana, interpretando tanto repertorio clásico como canciones populares y obras de compositores nacionales.

Su talento le permitió proyectar la cultura dominicana en el extranjero en una época en la que muy pocos artistas del país alcanzaban reconocimiento internacional.

Aunque su carrera fue brillante, también fue breve. Falleció en 1946, a los 40 años de edad, dejando un legado artístico tan significativo que, décadas después, el principal centro de las artes escénicas del país fue bautizado con su nombre: el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Elenco

Con una producción de DW Producciones y la dirección de Manuel Chapuseaux, "BRITO" reúne a un destacado elenco encabezado por Héctor Aníbal Estrella, Elvira Taveras, Orestes Amador, Augusto Feria, Ernesto Báez, Lidia Ariza y Michelle Cruz. Completan el reparto los jóvenes Erika Martínez, Yen Guerrero, Julián Suazo y Nathalie Santos, con la asistencia de dirección de Canek Denis.

Más que una representación biográfica, la obra propone un recorrido por la lucha, el sacrificio, la pasión y la grandeza artística de un hombre que venció las adversidades para convertirse en símbolo de excelencia y orgullo nacional. Este montaje constituye un homenaje a su memoria, su legado y su invaluable aporte a la cultura dominicana, coincidiendo además con el mes aniversario del Teatro Nacional que lleva su nombre.

"Brito" se presentará del 21 al 30 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde.

Las boletas están disponibles a través de UEPA Tickets y en la boletería del Teatro Nacional, con un costo de RD$1,500 por persona, impuestos incluidos.