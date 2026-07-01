César Sánchez Beras: "Mi vocación por la literatura infantil nació de mi experiencia como padre"

Lucia Amelia Cabral, Cesar Sánchez Beras, Eleanor Grimaldi Silie, Rafael Peralta Romero, Brunilda Contreras y Avelino Stanley durante el acto de reconocimiento. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El destacado escritor César Sánchez Beras recibió el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026 en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus aportes a la literatura dirigida a niños y jóvenes.

El premio fue otorgado por la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) en un acto celebrado en el auditorio Juan Bosch de la institución y estuvo encabezado por su director, Rafael Peralta Romero , quien definió el galardón como un acto de justicia para los creadores de literatura infantil y aseguró que la elección de Sánchez Beras constituye un tributo "a un escritor competente con una obra coherente".

Al recibir la distinción de manos de Peralta Romero y el escritor Avelino Stanley, el homenajeado sostuvo que la literatura infantil y juvenil "no es una expresión menor ni una antesala de la literatura escrita para adultos", sino una de las manifestaciones más delicadas y trascendentes de la creación literaria, por ser el espacio donde se forman la sensibilidad, la imaginación y la conciencia cultural de los pueblos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/cesar-sanchez-beras-peralta-romero-y-avelino-stanley-premio-biblioteca-nacional-de-la-literatura-infantil-1-5e1abbd3.jpg César Sánchez Beras, Rafael Peralta Romero y Avelino Stanley durante el Premio Biblioteca Nacional de la literatura infantil. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

"La literatura para adultos dialoga con la experiencia vivida; la infantil y juvenil, en cambio, ayuda a construirla", expresó el autor, quien consideró que defender este género es también defender la memoria cultural, los valores humanos y el futuro espiritual de una nación.

Sánchez Beras, autor de los títulos: Sapito Azul y el Misterio Sonoro (Premio Letras de Ultramar 2014), El cemí y el fuego, Juego de Asombro (Haiku infantil) y De la A a la Z, también compartió que su producción literaria ha estado marcada por temas históricos y sociales llevados al público infantil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/premio-biblioteca-nacional-de-la-literatura-infantil-23-16053c59.jpg Los escritores César Sánchez Beras, Rafael Peralta Romero y Avelino Stanley. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Reveló que acaba de publicar un libro de teatro sobre la Guerra de la Restauración dirigido a niños, convencido de que ese episodio de la historia nacional merece ser conocido por las nuevas generaciones.

"También he escrito sobre la esclavitud en la isla en el año 1500 y sobre las migraciones infantiles hacia otros países. Muchos de esos libros surgen de conversaciones con los mismos estudiantes que luego los van a leer", afirmó.

Amor por la literatura infantil

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/premio-biblioteca-nacional-de-la-literatura-infantil-7-e18acbd6.jpg El público durante el acto en la Biblioteca Nacional. (FUENTE EXTERNA)

César Sánchez Beras explicó que su vocación por la literatura infantil nació a partir de su experiencia como padre y que, tras publicar su primer libro, decidió asumir ese camino con plena conciencia del oficio, rigor y disciplina.

Manifestó que el premio representa un honor y, al mismo tiempo, un compromiso, al entender que el reconocimiento trasciende su persona y pertenece a toda la comunidad educativa y cultural que ha respaldado su trabajo a lo largo de los años.

"Este premio no es solamente para César Sánchez. Es un premio también para todos los docentes que trabajan con niños; para todos los coordinadores de escuelas que hicieron posible que mis libros llegaran a los estudiantes; y para todas las madres y padres que creyeron que mi literatura podía acompañarlos en el proceso de crecimiento de sus hijos", expresó.

La semblanza del galardonado fue leída por el escritor Avelino Stanley, presidente de la Unión de Escritores Dominicanos.

Durante la ceremonia, el escritor José Alcántara Almánzar elogió la sensibilidad y el universo creativo que caracterizan la obra del autor.

"Con esta obra, subtitulada Textos infantiles, César Sánchez Beras prueba una vez más su versátil oficio de creador literario. Hace gala de una fecunda imaginación y de un dominio pleno de los géneros literarios, así como de una sensibilidad artística que le permite sintonizar con el mundo de los niños a través de un lenguaje depurado y de contenidos edificantes", indicó Almánzar.

Como parte de la ceremonia fue develado el retrato de Sánchez Beras en la Galería de Ganadores del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil e inaugurada una muestra bibliográfica dedicada a su obra.

Jurado

El jurado que seleccionó al poeta, dramaturgo y educador estuvo integrado por Rafael Peralta Romero; Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua; Manuel García Arévalo, presidente del Voluntariado de la Biblioteca Nacional; Julio Cuevas, profesor de Literatura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Amerfis Cáceres, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, y Eleanor Grimaldi Silié, ganadora del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2025.

Además de una dotación de un millón de pesos, Sánchez Beras recibió un diploma y su fotografía pasó a formar parte de la galería permanente de autores galardonados con el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil.

Como parte del acto fueron leídos unos versos del hermoso poema "Pequeño mundo":

Voy a volar a la luna

en una gran mariposa;

quiero llevarle una rosa

tan bella como ninguna.

También llevaré aceitunas,

una fresa, un caramelo;

colgaré sobre su cielo

un sonajero de cuna.

Le llevaré una guitarra,

la canción de una cigarra,

los colores de un paisaje.

Con un ramo de violetas,

le voy a dar al planeta

el perfume de mi viaje.

La entrega del reconocimiento formó parte de las actividades conmemorativas del natalicio de Pedro Henríquez Ureña, que incluyeron el izamiento de banderas en la sede de la Biblioteca Nacional y una ofrenda floral en el Panteón de la Patria.