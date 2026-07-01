Funglode reconoce la trayectoria de Guillermo Piña-Contreras

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) rindió homenaje al escritor, embajador e intelectual Guillermo Piña-Contreras, en reconocimiento a sus valiosos aportes a la literatura dominicana y a su decisiva labor en la difusión de las Obras Completas de Juan Bosch.

La ceremonia se celebró en la sede de la institución. Estuvo encabezada por el expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández, junto al director ejecutivo de la institución, Marco Herrera, y contó con la presencia de familiares del homenajeado, escritores, intelectuales, diplomáticos y amigos cercanos de Piña-Contreras.

La conducción del acto estuvo a cargo de Yamile Eusebio, mientras que la apertura artística fue realizada por la violinista Jade Hasbún, quien interpretó las piezas Primer beso, de Julio Alberto Hernández, y Por amor, de Rafael Solano.

En sus palabras de bienvenida, Marco Herrera destacó que para Funglode constituye un privilegio reconocer en vida a figuras que han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo del pensamiento nacional y al fortalecimiento de la cultura dominicana, subrayando que la institución mantiene un firme compromiso con la preservación y difusión del patrimonio intelectual del país.

La semblanza del homenajeado fue presentada por Basilio Belliard, director del Centro de Estudios de la Cultura de Funglode.

Belliard realizó un recorrido por la trayectoria intelectual y literaria de Guillermo Piña-Contreras, resaltando su prolífica producción como novelista, ensayista, crítico y gestor cultural, así como su permanente defensa de la identidad y la memoria histórica dominicanas.

Posteriormente, el académico y poeta Daniel Beltré ofreció un emotivo testimonio sobre la dimensión humana y literaria del homenajeado, haciendo un recorrido por sus principales obras y destacando la profundidad de su pensamiento, la calidad de su narrativa y su permanente vocación por enriquecer la literatura nacional.

A su intervención se sumó un mensaje en video del crítico, ensayista y amigo Miguel Ángel Formerin, quien resaltó el legado intelectual de Piña-Contreras y su influencia en varias generaciones de escritores e investigadores.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Leonel Fernández recordó que su amistad con Guillermo Piña-Contreras se remonta a más de cinco décadas, cuando ambos coincidieron como estudiantes de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

"Guillermo y yo nos conocimos en el primer semestre de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde la primera cátedra que recibimos juntos inmediatamente nos hicimos amigos, porque nos sentábamos al lado y compartíamos diariamente las clases, los trabajos y los seminarios".

El presidente de Funglode evocó además la estrecha relación personal, intelectual y política que ambos construyeron a lo largo de los años.

"Se produjo un vínculo afectivo, personal, entre Guillermo y yo, que se consolidó en las clases de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo".

Fernández recordó igualmente los años compartidos junto al profesor Juan Bosch y la participación de ambos en la fundación del Partido de la Liberación Dominicana.

"Íbamos mucho a la casa de don Juan, donde siempre coincidíamos en aquellas charlas culturales. Compartíamos los mismos intereses por la literatura, el pensamiento y la acción".

En un tono cercano y emotivo, también resaltó el valor de una amistad construida durante más de medio siglo. "La amistad ha sido ya... pasa de cincuenta años. Lo que pasa es que nosotros éramos muy jóvenes cuando esta amistad empezó".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/guillermo-pina-794211d8.jpeg Guillermo Piña-Contreras agradeció la distinción. (FUENTE EXTERNA)

Agradecimiento

Visiblemente emocionado, el homenajeado agradeció la distinción recibida y reconoció el respaldo brindado por Fernández para materializar uno de los proyectos editoriales más importantes de la historia intelectual dominicana.

"Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras que agradan profundamente mi vanidad intelectual. No hay mayor reconocimiento que el que usted acaba de hacer".

Piña-Contreras afirmó que la edición de las Obras Completas de Juan Bosch representó uno de los mayores desafíos de su vida profesional. "Por primera vez se pensó en reconocer un trabajo titánico. La verdad es que fue un trabajo enorme".

"Gracias al apoyo incondicional que tuve del presidente Fernández, entonces presidente de la República, cuando le propusimos hacer las Obras Completas de Juan Bosch", agregó.

El acto concluyó con la entrega formal del reconocimiento y una fotografía oficial junto al homenajeado, seguida de un brindis compartido entre familiares, amigos y representantes del mundo académico y cultural.

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