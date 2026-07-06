El príncipe Enrique aterriza en el Reino Unido sin su familia y en crisis con Buckingham

El príncipe Enrique llega al Reino Unido en medio de crisis familiar ( EFE )

El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III y la fallecida princesa Diana, aterrizó este lunes en el Reino Unido sin la compañía de su esposa e hijos y en medio de una nueva crisis con la familia real, tras conocerse que se le denegó la posibilidad de hospedarse en el Palacio de Buckingham.

El duque de Sussex llegó esta tarde a su país natal en solitario. Su mujer, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, de 7 y 5 años, no viajaron con él después de que cancelasen los planes previstos de acompañarlo por motivos de seguridad.

Enrique, de 41 años, inicia una visita de cinco días en el Reino Unido con compromisos públicos previstos en Londres y en Birmingham, donde presidirá la ceremonia de cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus, una competición deportiva fundada por él, que albergará esta ciudad del centro de Inglaterra en 2027.

A primera hora del lunes, un portavoz del príncipe difundió en un comunicado que Enrique, que actualmente reside en Estados Unidos, se quedaría en el Palacio de Buckingham durante su estancia.

Sin embargo, poco después fuentes del propio palacio lo desmintieron arguyendo que Enrique no confirmó en el plazo previsto, que acababa este fin de semana, si aceptaba una oferta emitida por el monarca británico para quedarse en la residencia londinense.

Según las fuentes de Buckingham, el personal de las residencias reales necesita saber con cierto tiempo de antelación si habrá invitados para estar preparados. También aseguraron que lo sucedido en esta ocasión no impedirá que Enrique y su familia puedan alojarse en viviendas de la realeza en futuras visitas.

La llegada del duque de Sussex a Londres coincide con la resolución del proceso judicial sobre su demanda conjunta con otros famosos, entre ellos Elton John, contra la prensa sensacionalista británica, que se dará a conocer este martes.

Situación familiar

Inicialmente se esperaba que Enrique llegase al país acompañado de su familia, pero los planes cambiaron después de que las autoridades británicas rechazasen hace unas semanas su petición de recibir escolta oficial pagada con fondos públicos.

Todavía no se descarta que Markle y sus dos hijos se sumen a Enrique durante la segunda parte del viaje, fuera de la capital británica, de manera privada y segura.

Los medios británicos sugieren que los cuatro podrían desplazarse a la finca de Althorp (centro inglés) para visitar el lugar en el que está enterrada la princesa Diana.

Si la familia entera viaja al Reino Unido por primera vez en cuatro años, no se descarta que mantengan un encuentro con Carlos III, que no ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

En el caso de Enrique, la última vez que se vio con su padre en persona fue en septiembre de 2025 en una breve reunión en el palacio de Clarence House en Londres.