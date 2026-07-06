Una menina de 2 metros de Manolo Valdés valorada en 400,000 euros sale a subasta en Mónaco

Una escultura de aluminio de dos metros de alto con forma de una de las 'meninas' de Velázquez, del escultor valenciano Manolo Valdés, sale esta martes a subasta en Mónaco a cargo de la casa francesa Artcurial, que ha valorado la pieza entre 350,000 y 450,000 euros.

La obra se llama 'Infanta Margarita' y representa la silueta de esta noble en el cuadro de Diego Velázquez 'Las Meninas', desprovista de rostro y de los detalles de su vestido.

La escultura está íntegramente compuesta de aluminio, que es pulido y brillante a la altura de la cabeza y está lleno de muescas, con un aspecto cercano al cemento, desde el cuello hasta los bajos de su vestido.

El propietario que puso en venta a la 'Infanta', en cuya espalda luce las iniciales M.V., se hizo con ella tras adquirírsela a Valdés, quien la creó en 2025.

Esta es una de las muchas recreaciones que el valenciano ha hecho de las 'meninas' de Velázquez, que se han convertido en una de sus producciones más reconocibles y hoy pueden verse en ciudades como Valencia, Bilbao o Düsseldorf (Alemania).

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Otra obra de Valdés, 'Cabeza de Madera Blanca con Mariposas Transparentes', ocupa otro lote de la misma subasta, a la cual se le atribuye un valor entre los 200,000 y los 300,000 euros.

Esta otra escultura, de 2024, combina madera, acero y cristal de Murano para crear una docena de mariposas alrededor de un rostro sin facciones, de modo que estas parecen emular una cabellera o un gran tocador.

La representación de cabezas femeninas con diferentes elementos en la parte superior, como sombreros o piezas de acero, también se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles y frecuentes del universo creativo de Valdés.

Además, las obras del valenciano serán adjudicadas en la misma subasta que tres esculturas de Salvador Dalí (1904-1989), consistentes en una silla formada por cucharones, de un torso bulboso de la diosa Cibeles con un reloj daliniano sobre un hombro, y de una doble victoria de Samotracia, todas ellas con un valor conjunto de unos 130,000 euros.

Trayectoria

Manolo Valdés (Valencia, 1942) es un pintor y escultor actualmente afincado en Nueva York (EE. UU.) con una trayectoria que abarca más de medio siglo, por la que ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Artes Plásticas de España (1983) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998).

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