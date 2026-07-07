La Justicia británica falla contra el príncipe Harry en su demanda al Daily Mail

La Justicia británica falló este martes contra el príncipe Harry y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

Además de Harry y John, el resto de litigantes son el esposo del cantante, David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en Londres en 1993; y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior, aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial, que durante el juicio de once semanas, finalizado el 31 de marzo, negó el uso de métodos ilegales en sus prácticas periodísticas.

La empresa mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

El magistrado también coincidió con ANL en que las reclamaciones "se presentaron fuera de plazo", sin que los demandantes justificaran adecuadamente el retraso.

En un comunicado emitido tras el dictamen, la compañía señaló que éste "supone una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general".

Se espera que el príncipe Harry, que está de visita en el Reino Unido, responda también al fallo, que se difundió cuando participaba en un acto en la capital británica sobre los Juegos Invictus, que fundó en 2014 para veteranos de las Fuerzas Armadas heridos en combate.

Juicio

En el caso del duque de Sussex, durante el juicio se examinaron 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, con detalles sobre conversaciones con su hermano William acerca de su madre, la difunta princesa Diana, o planes con su entonces novia, Chelsy Davy, que, según dijo, "no pudieron proceder" de ninguno de sus amigos.

En su declaración ante la corte, reveló que la publicación durante años de datos privados sobre su vida le provocó una paranoia "más allá de lo imaginable", aunque no pudo querellarse antes por las restricciones de la familia real.

El príncipe, que en 2020 se distanció de la Casa Real y vive en Estados Unidos, afirmó que la intrusión mediática "ha ido a peor" desde que inició acciones legales y que los medios han convertido la vida de su esposa, Meghan, en "un auténtico infierno".

Elton John denunció a su vez que los tabloides obtuvieron datos del nacimiento de su hijo Zachary mediante gestación subrogada, mientras que Liz Hurley los acusó de acceder a su historial médico durante el embarazo de su hijo Damian y de publicar una prueba de ADN sobre la paternidad.

El abogado de los demandantes, David Sherborne, intentó demostrar un patrón de conducta ilegal en ANL basándose en recibos de pago y correspondencia a terceros.

Sin embargo, la estrategia sufrió un duro golpe cuando su principal testigo, el detective privado 'arrepentido' Gavin Burrows, negó que fuera suya una declaración de 2021 en la que confesaba los métodos delictivos que había usado para los periódicos.

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