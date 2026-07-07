Los autores de un concurso poético internacional en español deberán firmar que no usan IA

Fotografía de archivo de una persona haciendo una búsqueda en una aplicación de Inteligencia Artificial (IA). ( EFE/ CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ )

Los autores que participen en el III Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, deberán firmar una declaración responsable de que no se ha usado la inteligencia artificial (IA) de ninguna manera para generar la obra con la que concurren.

Consta así en las bases del certamen con el fin de preservar la creatividad y la autoría literaria, justificó este martes el consejero de Cultura del Gobierno regional de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, en la presentación de esta edición.

"Queremos dar valor a la creatividad humana y reconocer el trabajo de los autores, igual que hizo Gonzalo de Berceo al reivindicar su propia voz y su propia autoría en sus versos", argumentó.

Este premio, impulsado por la Fundación San Millán de la Cogolla, homenajea al poeta medieval Gonzalo de Berceo (c. 1196-1264), considerado el primero conocido en lengua castellana y una figura esencial de los orígenes de su literatura.

La segunda edición del premio recibió unos 1,800 originales, procedentes de 39 países de los cinco continentes. El ganador fue el escritor español Gabriel Insausti con el poemario "Casa en venta".

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El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre, que coincide con la fecha en la que los monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, hace 29 años, por documentarse allí las primeras palabras escritas en castellano conocidas.

El fallo del jurado será a finales del primer trimestre de 2027 y se hará público el 23 de abril de 2027, con motivo de la celebración del Día del Libro.