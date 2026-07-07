El príncipe Harry acusa a la justicia de "encubrimiento" tras perder caso contra Daily Mail

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, tildó de "encubrimiento total y evidente" la decisión de la justicia británica de desestimar este martes su demanda -junto con otros seis famosos, como Elton John- contra el tabloide Daily Mail por recopilación ilegal de información.

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló hoy a favor de Associated Newspapers Limited (ANL), la editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

"Se trata de un encubrimiento total y evidente, aunque lamentablemente no del todo esperado".

"Sin embargo, las medidas extremas que ha tomado el tribunal para exonerar al (Daily) Mail son tan escandalosas como totalmente injustificadas", comentó esta tarde el duque de Sussex en un comunicado conjunto con la baronesa Doreen Lawrence, que también participaba en la demanda.

El hijo menor de Carlos III, de 41 años, aseguró que el dictamen de hoy representaba un "cambio radical" con respecto a demandas anteriores por casos similares interpuestas con éxito contra otros grupos editoriales como los de The Times o el del Daily Mirror.

"Acudimos a los tribunales buscando justicia y que se rindieran cuentas, pero no hemos recibido ninguna de las dos", agregó.

Acusación

Para el príncipe Harry, que encabezaba la demanda junto con Lawrence, Elton John, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes, la decisión de desestimarla representa "una incoherencia difícil de comprender con el sentido común".

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

El juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial, que mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

El magistrado también coincidió con ANL en que las reclamaciones "se presentaron fuera de plazo", sin que los demandantes justificaran adecuadamente el retraso.

"Cuando el tribunal dice que no hay pruebas suficientes de irregularidades, a pesar de que los documentos demuestran lo contrario, uno se pregunta cómo se iba a lograr hacer justicia", afirmaron Harry y Lawrence.

En un comunicado emitido tras el dictamen, la compañía ANL señaló que éste "supone una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general".

El príncipe Harry se encuentra actualmente de visita en el Reino Unido, donde tiene varios actos públicos previstos en los próximos días en Londres y Birmingham.

Te puede interesar La Justicia británica falla contra el príncipe Harry en su demanda al Daily Mail