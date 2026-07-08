Rob Reiner recibe una nominación póstuma al Emmy por "The Bear"

El director Rob Reiner fue hallado muerto junto a su esposa en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y director Rob Reiner obtuvo una nominación póstuma en la 78ª edición de los Emmy, a mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en The Bear.

El director de When Harry Met Sally, acumuló ocho nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie setentera All in the Family, donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.

Reiner comparte apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en Shrinking; Hamish Linklater por Widow's Bay; Christopher McDonald por Hacks y Connor Storrie por Saturday Night Live.

Tragedia

La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo Nick Reiner está acusado de asesinarlos.

En The Bear, la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches.

El actor aparece en tres episodios de la cuarta temporada de esta serie que ha acumulado ocho nominaciones.

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