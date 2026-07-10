El actor de "Top Boy" Michael Ward, absuelto de violación y agresión sexual

El actor británico Michael Ward, conocido por series como "Top Boy" y "Small Axe", fue absuelto este viernes de dos delitos de violación y tres de agresión sexual contra una mujer supuestamente cometidos el 2 de enero de 2023.

Ward, de 28 años, rompió a llorar al escuchar el veredicto del jurado en un tribunal de Snaresbrook, en el este de Londres, al término de un proceso judicial que empezó tras su detención el 18 de enero de ese año.

En declaraciones a las puertas de la corte, su abogada, Humzah Ilyas, dijo que el actor está "agradecido" por el fallo y explicó que durante los últimos tres años y medio "su vida, así como su exitosa carrera, quedaron en pausa", con un "profundo impacto" en él y sus allegados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/janna-y-aranza-carreiro-7-cc8877d2.jpg El actorMicheal Ward en una imagen de archivo.

Ilyas añadió que Ward, que siempre mantuvo que la relación fue consensuada, espera ahora "volver al trabajo que ama" y centrarse en el futuro, al tiempo que reconoció que deben "tomarse en serio" las denuncias de personas que dicen haber sufrido violencia sexual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/janna-y-aranza-carreiro-6-27c8e654.jpg Micheal Ward.

Durante el juicio, el intérprete explicó que la relación mantenida con la mujer en la parte de trasera de dos coches diferentes durante una noche de fiesta en el este londinense fueron de mutuo acuerdo, y mantuvo que ella nunca manifestó que quisiera detener la situación o salir del vehículo.

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Nacido en Jamaica y criado en el Reino Unido, Ward ganó el premio BAFTA a estrella emergente en 2020 y fue nominado a mejor actor de reparto de televisión en 2021 por su papel en "Small Axe".

ganó el premio BAFTA a estrella emergente en 2020 y fue nominado a mejor de reparto de televisión en 2021 por su papel en "Small Axe". También ha participado en películas como "Blue Story" y "Empire of Light" en 2022, que le valió otra nominación a los BAFTA.