El hijo de la princesa de Noruega podría esperar su apelación en arresto domiciliario

Marius Borg y su madre, la princesa de Noruega Mette-Marit. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal noruego indicó el lunes que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, condenado por violación en junio, podría salir de prisión con una tobillera electrónica a la espera de que se resuelva su recurso de apelación.

Los medios noruegos informaron de que la fiscalía estaba estudiando la posibilidad de recurrir la decisión, lo que significa que Hoiby no podría salir de prisión hasta que se resolviera dicho recurso.

Cargos

Hoiby, de 29 años e hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe heredero Haakon, fue condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación.

Se enfrentaba a 40 cargos, que iban desde la violación hasta infracciones de tráfico, con una pena máxima de 16 años de prisión.

Hoiby ha recurrido la sentencia, pero sigue bajo custodia.

El tribunal de distrito de Oslo dictaminó el lunes que la prisión preventiva de Hoiby debía prorrogarse otras cuatro semanas.

No obstante, señaló que la "vigilancia electrónica", es decir, un dispositivo electrónico que se coloca en el tobillo, era suficiente para reducir el riesgo de "reincidencia".

"El acusado debe permanecer en su domicilio, salvo que se le conceda permiso para acudir al trabajo, a la escuela, a recibir tratamiento o para visitar a familiares directos enfermos", indicó el tribunal en su resolución.

Hoiby, que ha negado los cargos más graves, se encuentra en prisión preventiva desde febrero y ha solicitado en repetidas ocasiones que se le ponga en libertad para estar con su madre, que padece una enfermedad pulmonar poco común.

Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar y, el 17 de junio, la Casa Real noruega anunció que se había sometido con éxito a un trasplante de pulmón.

Este año, Mette-Marit también se ha visto afectada por las revelaciones sobre su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En enero se hicieron públicos documentos que revelaban sus frecuentes contactos con Epstein entre 2011 y 2014 -después de que este fuera condenado por solicitar los servicios sexuales de una menor-, lo que conmocionó a los noruegos.

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