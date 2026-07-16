Italia investiga a Chanel, Bulgari y otras marcas de lujo. En la imagen vemos una de las tiendas Chanel. ( FUENTE EXTERNA )

Italia investiga a Chanel, Bulgari y otras marcas de lujo por explotación de trabajadores chinos

La policía italiana registró este jueves las sedes de once marcas de lujo, entre ellas Chanel, Bulgari y Etro, sospechosas de recurrir a subcontratistas que explotaban a trabajadores chinos en Italia.

Las otras marcas investigadas son Brunello Cucinelli, Moncler, Jacob Cohen Company, Owenscorp Italia, Goyard Italia, F.Vl, Stefano Ricci y Brandart, informó a la AFP el fiscal de Milán, Paolo Storari, confirmando una información del diario económico Il Sole 24 Ore.

La investigación, dirigida por la fiscalía de Milán, ya había destapado irregularidades salariales y laborales en talleres italianos y, a finales de 2025, se amplió a otras trece grandes firmas del lujo, entre ellas Prada, Givenchy y Dolce & Gabbana.

El año pasado, el ministro de Industria, Adolfo Urso, defendió a estos gigantes del sector al afirmar que la reputación del 'Made in Italy' estaba "bajo ataque".

Los investigadores sospechan que las marcas permitieron que sus subcontratistas recurrieran a talleres donde trabajadores chinos eran empleados en condiciones contrarias a la legislación laboral y, en algunos casos, alojados en viviendas insalubres.

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Varias firmas de alta gama, entre ellas Loro Piana , especializada en cachemira , fueron puestas temporalmente bajo administración judicial por las condiciones laborales de sus subcontratistas .

, especializada en , fueron puestas temporalmente bajo por las condiciones laborales de sus . Esa medida fue levantada posteriormente, después de que las empresas reforzaran los controles sobre sus cadenas de suministro.