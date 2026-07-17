Rosalía estrena su consultorio en Latinoamérica con Juliana "la colombiana'´

Foto de archivo de la cantante Rosalía durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Juliana inauguró este jueves el ya célebre "consultorio" del 'Lux Tour' de Rosalía, que arrancó en Bogotá su etapa latinoamericana con un espectáculo en el que la artista española volvió a combinar música, confesiones y momentos de humor ante un Movistar Arena lleno.

"Estoy tan feliz de empezar esta parte del tour en Colombia. Ya echaba de menos el pandebono, cariño", dijo Rosalía al saludar al público, al recordar que durante sus anteriores visitas al país, con la gira de 'Motomami' en 2022 y el Festival Estéreo Picnic en 2023, los seguidores colombianos le regalaron este tradicional pan de queso.

La cantante agradeció el recibimiento del público colombiano y aseguró que esperaba devolver ese apoyo "en forma de cariño" durante una velada con la que dio inicio al recorrido latinoamericano del 'Lux Tour', después de más de cuatro meses de conciertos en Europa y Norteamérica.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el "consultorio", el espacio del espectáculo en el que Rosalía conversa con un invitado antes de continuar el concierto y que se ha convertido en uno de los sellos distintivos de esta gira.

La invitada en Bogotá fue Juliana, nombre artístico de Juliana Velásquez, una de las principales figuras del pop colombiano, cantante, compositora y actriz.

"Ella es cantante, compositora y actriz, una mujer talentosísima que no necesita introducción", dijo Rosalía antes de recibir a la artista bogotana.

Visiblemente emocionada, Juliana confesó que llevaba años soñando con ese momento y reveló que seguía la carrera de la española desde 2017.

"He soñado con este momento toda mi vida (...) Decidí hacer música por ti", afirmó la colombiana, que agradeció a Rosalía haber sido una inspiración para iniciar su carrera musical.

Como marca la tradición del consultorio, Rosalía pidió después a su invitada compartir una confesión. Juliana recordó entonces una relación sentimental que mantuvo con un reconocido actor colombiano durante un rodaje y explicó que, cuando la historia parecía consolidarse, él le confesó que lo que sentía por ella era que "no le importaba el físico".

Lejos de quedarse con el mal recuerdo, la cantante aseguró que aquella experiencia le enseñó a no volver a aceptar una relación con alguien que no la considerara "tremendamente guapa", una reflexión que fue recibida con una ovación por parte del público.

Rosalía cerró el intercambio con una broma que desató las risas del Movistar Arena: "La inteligencia le perseguía, pero él corría más rápido".

El "consultorio" se ha convertido en uno de los momentos más comentados del 'Lux Tour', una gira en la que ya han participado invitados como Karol G, Aitana, Bad Gyal, Lorde, Chappell Roan, Najwa Nimri o Guitarricadelafuente, entre otros.

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Bogotá es la primera parada latinoamericana de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) y que, tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá, continuará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México antes de finalizar el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico).