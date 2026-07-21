"Soy Luna" regresa con su última temporada tras marcar a la juventud latinoamericana

La actriz mexicana Karol Sevilla posa en la alfombra roja de 'Soy Luna' este martes, en Ciudad de México (México). ( EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

"Soy Luna", la serie que cautivó a millones de espectadores en América Latina, especialmente adolescentes, vuelve una década después de su estreno para despedirse de su público con una cuarta y última temporada de 12 capítulos, en la que sus protagonistas han "madurado y sanado heridas".

"Fuimos parte de la vida de personas que crecieron con nosotros y hoy es increíble pensar que también seremos parte de la vida de muchos niños que están creciendo", dijo a EFE la protagonista de la serie de Disney Channel, Karol Sevilla, sobre el lanzamiento de 'Soy Luna: Volver a rodar', previsto para el próximo 24 de julio.

En una alfombra rosa celebrada este martes en la Ciudad de México, el elenco principal -integrado por Karol Sevilla (Luna), Michael Ronda (Simón) y el italiano Ruggero Pasquarelli (Matteo)- se reunió para presentar la historia que los vuelve a unir, ocho años después del final de la tercera temporada, emitida en 2018.

Con apenas 15 años, Sevilla decidió formar parte de este proyecto, que comenzó a rodarse en Argentina y al que durante años dudó en regresar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/1192105928cb32143624fba5968ad7d4e018dbc2w-fcc58642.jpg El actor mexicano Michael Ronda (i), la actriz mexicana Karol Sevilla (c) y el actor italiano Ruggero Pasquarelli, participan en la alfombra roja de Soy Luna. (EFE)

Esta noche, mientras lucía un vestido entallado con un escote en forma de luna, explicó que entonces tenía "una herida cubierta con una curita", pero que hoy la "ha sanado por completo".

"No me arrepiento en absoluto de haber tomado esta decisión: de volver a grabar, de volver a rodar, de volver a subirme a los patines", confesó la cantante de 26 años.

Además en esta nueva entrega, adelantó que los personajes tendrán una evolución, en la que Luna enfrentará decisiones profesionales y emocionales, luego de que la protagonista en la ficción sufriera una lesión por una caída.

El proyecto, que en 2016 marcó a una generación, regresa en 2026, después de que esa misma juventud atravesara una pandemia que cambió al mundo y ahora sea testigo de una realidad cada vez más violenta.

Sobre ello, Sevilla explica que 'Soy Luna' es esa dosis de alegría para las juventudes, ya que se enfoca en "promover paz" y sobre todo "mucha valentía" a nivel global.

Un nuevo camino

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/f3858ae9d74f623ba01cf5b379afd8968da13faaw-4b57dba4.jpg El actor mexicano Michael Ronda (i), la actriz mexicana Karol Sevilla (c) y el actor italiano Ruggero Pasquarelli, participan en la alfombra roja de Soy Luna. (EFE)

La actriz mexicana aseguró que el cierre de este proyecto implica despedirse de su etapa "infanto-juvenil" para emprender un nuevo camino alejado de Disney, como ya lo demostró con su debut cinematográfico en la película 'Casi el paraíso' (2024), dirigida por el mexicano Édgar San Juan.

"Tengo muy claro cuál es mi camino en este momento, por eso también creo que esta temporada es la despedida que ('Soy Luna') se merece", remarcó.

El universo de 'Soy Luna' ha llegado a más de 57 millones de espectadores en más de 150 países y se ha traducido a 15 idiomas desde su estreno.

Lo anterior consolidó su éxito entre el público más joven, que buscó en el programa una ilusión desde el patinaje sobre ruedas encantado con temas originales como 'Alas', 'Valiente' o 'Eres'.

El reencuentro también incluirá una última gira de conciertos, que contará con dos presentaciones el 16 y 17 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde el elenco interpretará el nuevo álbum de la serie, que reúne temas inéditos como 'Mariposa' y 'Más linda', ambos compuestos por Sevilla.