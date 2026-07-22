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documental Julie Andrews
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Un nuevo documental de la actriz británica Julie Andrews llegará a Disney+ en 2027

El documental dirigido por RJ Cutler promete ser un retrato íntimo de la actriz legendaria

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    Un nuevo documental de la actriz británica Julie Andrews llegará a Disney+ en 2027
    Un nuevo documental de la actriz británica Julie Andrews llegará a Disney+ en 2027.
    (EFE)

    La legendaria actriz Julie Andrews será protagonista de un documental dirigido y producido por RJ Cutler ('Martha') que se estrenará en Disney+ en 2027.

    El proyecto, que aún no tiene título oficial promete ser un "retrato definitivo" de la intérprete con imágenes de archivo inéditas y "entrevistas sinceras" que desvelarán "la vida de la mujer detrás de las leyendas como 'Mary Poppins' o 'The Princess Diaries'", reza el comunicado emitido por Disney.

    Trayectoria de Julie Andrews

    El filme ofrecerá "una mirada íntima y reveladora a la extraordinaria trayectoria de la legendaria actriz, cantante y escritora, desde sus inicios en el vodevil británico hasta su meteórico ascenso como superestrella mundial", añade el escrito.

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    • "Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es un referente cultural, una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia", aseguró Cutler en el mismo comunicado.
    • "La mayoría desconoce los extraordinarios desafíos que ha tenido que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en esta película", adelantó.
    • Entre los proyectos más recientes de Andrews se encuentra la serie de Netflix 'Bridgerton' en la que prestó su voz a Lady Whistledown.
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