Un nuevo documental de la actriz británica Julie Andrews llegará a Disney+ en 2027
El documental dirigido por RJ Cutler promete ser un retrato íntimo de la actriz legendaria
La legendaria actriz Julie Andrews será protagonista de un documental dirigido y producido por RJ Cutler ('Martha') que se estrenará en Disney+ en 2027.
El proyecto, que aún no tiene título oficial promete ser un "retrato definitivo" de la intérprete con imágenes de archivo inéditas y "entrevistas sinceras" que desvelarán "la vida de la mujer detrás de las leyendas como 'Mary Poppins' o 'The Princess Diaries'", reza el comunicado emitido por Disney.
Trayectoria de Julie Andrews
El filme ofrecerá "una mirada íntima y reveladora a la extraordinaria trayectoria de la legendaria actriz, cantante y escritora, desde sus inicios en el vodevil británico hasta su meteórico ascenso como superestrella mundial", añade el escrito.
- "Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es un referente cultural, una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia", aseguró Cutler en el mismo comunicado.
- "La mayoría desconoce los extraordinarios desafíos que ha tenido que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en esta película", adelantó.
- Entre los proyectos más recientes de Andrews se encuentra la serie de Netflix 'Bridgerton' en la que prestó su voz a Lady Whistledown.