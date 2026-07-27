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Lupita Nyong'o Buena Vista Social Club
Lupita Nyong'o Buena Vista Social Club

Lupita Nyong'o será anfitriona de una función del musical Buena Vista Social Club en Broadway

La actriz ganadora del Oscar participará el 14 de agosto en una función interactiva del exitoso musical, cuyo elenco es completamente latino y que ya acumula cinco premios Tony

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    Lupita Nyongo será anfitriona de una función del musical Buena Vista Social Club en Broadway
    La actriz Lupita Nyong'o será la anfitriona de una función especial del musical "Buena Vista Social Club" en Broadway el próximo 14 de agosto, en una velada interactiva que celebrará la música latina y la cultura afrocubana.
    (EFE)

    La actriz Lupita Nyong'o será "anfitriona" del premiado musical 'Buena Vista Social Club' en Broadway en una función especial el próximo 14 de agosto, anunció este lunes su producción.

    La ganadora del Oscar dará la bienvenida a los asistentes y hablará sobre su apoyo a esta obra, cuyo elenco es totalmente latino, que comenzó funciones en el teatro Gerald Schoenfeld.

    La función con Nyong'o tendrá un formato llamado 'dance along', en el que el público puede cantar, aplaudir y bailar desde sus asientos, y que ha sido presentado anteriormente por John Leguizamo y Lin-Manuel Miranda.

    "Ahora, Lupita se une a esta celebración de la música latina, la cultura afrocubana y el legado de Buena Vista Social Club, convirtiendo el teatro en una auténtica fiesta", indica un comunicado.

    RELACIONADAS

    Reconocimientos y premios

    • El libreto es de Marco Ramírez y gira en torno a la legendaria cantante Omara Portuondo, que integró el famoso grupo cubano.
    • La obra, con música en español, ganó cinco premios Tony, incluido mejor actriz de reparto y un premio especial otorgado a los músicos que conforman la banda en vivo.
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