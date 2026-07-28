Demandan a la empresa propietaria de los Globos de Oro por la venta de los premios

La antigua Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), demandó este martes a la empresa propietaria de los Globos de Oro, Penske Media, cuestionando la polémica venta y reestructuración de estos galardones, históricamente considerados la antesala de los Óscar.

La demanda, interpuesta ante un tribunal de California, acusa a Penske Media de violar las leyes antimonopolio federales y estatales a través de un plan clandestino para hacerse con el control de los galardones.

La demanda reza que la maniobra buscaba "adquirir fraudulentamente los prestigiosos y valiosos Globos de Oro, con 80 años de historia, destruir a su fundador y antiguo propietario, la HFPA, y ejercer un control monopolístico sobre los mercados de publicidad, premios y comercio de Hollywood".

La HFPA argumentó en la denuncia que la empresa propietaria de los premios ha tomado medidas para excluir a los miembros de la HFPA de participar en esos mercados.

La antigua organización de los premios exige una indemnización de al menos 150 millones de dólares por daños y perjuicios, así como la anulación de los acuerdos que transfirieron la propiedad de los Globos de Oro.

"El plan se perpetró y continúa perpetuándose, en parte, mediante el uso indebido de una organización sin fines de lucro de California —la GGF— que sirve como vehículo para promover la conducta ilegal y anticompetitiva", agregó la denuncia de 113 páginas.

La HFPA funcionó durante 80 años como una asociación sin ánimo de lucro de periodistas extranjeros encargada de organizar uno de los galardones más prestigiosos de Hollywood, hasta que un reportaje publicado en febrero de 2021 por Los Angeles Times destapó una grave falta de diversidad en su membresía.

El artículo reveló que la organización no contaba con ningún integrante negro, desatando así una crisis institucional y un boicot generalizado por parte de los publicistas y la industria del entretenimiento.

Este escándalo derivó en la venta de los premios a Penske Media en 2023 y aunque HFPA inició un proceso para disolverse, la junta directiva pausó temporalmente este movimiento en mayo de 2025 para investigar irregularidades relacionadas con el traspaso de poder comercial de los Globos de Oro.