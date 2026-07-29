YouTube Hispanoamérica revela que la televisión conectada supera al móvil en consumo

Juan Pablo Robert, jefe de Empresas de Medios y Entretenimiento para YouTube Hispanoamérica, durante su intervención en el foro SIPConnect, en Miami, donde afirmó que la televisión conectada está desplazando a los celulares como principal dispositivo para el consumo de contenidos audiovisuales. ( EFE )

El jefe de Empresas de Medios y Entretenimiento para YouTube Hispanoamérica Juan Pablo Robert, aseguró este miércoles que la televisión conectada (CTV) está desplazando a los celulares como el principal medio, con un alcance del 88% de las audiencias en Estados Unidos y el 60% en Latinoamérica.

Las visualizaciones en CTV, televisores conectados a internet que permiten ver contenido en 'streaming', superaron a los móviles en 2025 en Estados Unidos, con YouTube con la mayor cuota del mercado (12,9 %), por encima de Netflix (8 %) y PrimeVideo (3,8 %), afirmó Robert en el foro SIPConnect en Miami.

"La televisión conectada ya está superando al móvil como el dispositivo principal, en el caso de Estados Unidos y en muchas regiones de América Latina también. El tiempo de consumo está creciendo en televisión, y hay muchas razones culturales y sociales detrás de esto", declaró en la conferencia.

El directivo sostuvo que el consumo de información en los televisores "es el que más crece", al señalar que en canales de noticias más de la mitad de las visualizaciones provienen de estos dispositivos.

Como muestra, enunció un aumento del 40 % en los suscriptores netos de YouTube en la televisión.

Por ello, aseguró, la compañía ha "lanzado muchos productos que han permitido justamente acercar la noticia profesional a todos estos usuarios para poder ayudarles a informarse, para tener acceso a esta información".

"Y la realidad es que, en general, a nivel mundial, hemos visto que las organizaciones de noticias han mostrado mucho éxito en YouTube en distintas maneras", aseveró.

Consumo de pódcasts y video

El directivo recordó que en YouTube 30 % de los espectadores diarios consumen contenido en vivo, con una media de 200,000 millones de vistas diarias de los videos cortos llamados 'Shorts' en la plataforma, que en los últimos 4 años ha pagado 100,000 millones de dólares a creadores, artistas y compañías.

Robert destacó el crecimiento de las visualizaciones de pódcasts en la plataforma, con una reproducción de 700 millones de horas mensuales, un aumento anual del 75 %.

Esto ocurre, señaló, porque el 30 % de los usuarios que consumen pódcasts lo hacen "principalmente en video", el 7 % solo mediante este formato audiovisual y el 22 % con "audio y video por igual", según un reporte de Coleman Insights.

"En Latinoamérica, los jóvenes, pero al final todas las personas prefieren el contenido audiovisual, y eso está provocando que el periodismo tenga que también hacer un movimiento", mencionó.

El representante de YouTube Hispanoamérica fue uno de los principales ponentes de SIPConnect, un foro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que reúne este miércoles y jueves en Miami a medios de toda América para debatir cómo adaptarse a la inteligencia artificial (IA)