Disney+ cancela la serie "Wonder Man" tras solo una temporada

Yahya Abdul-Mateen II interpreta a Simon Williams en "Wonder Man". ( FUENTE EXTERNA )

Dinsey+ ha cancelado la serie Wonder Man tras solo una temporada y pese a haber anunciado en marzo que se produciría una segunda, informó el medio especializado Variety.

Según las fuentes consultadas por la revista, nunca se llegó a empezar a trabajar en esa segunda temporada.

La ficción estaba centrada en el personaje de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que sueña con triunfar en Hollywood y que después de un encuentro fortuito con Trevor Slattery (Ben Kingsley), un veterano intérprete ya de retirada, descubre que se está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man.

Críticas

Wonder Man recibió muy buenas críticas tras su estreno y Abdul-Mateen fue nominado al Emmy de mejor actor principal en una serie de comedia.

La serie tuvo 618 millones de minutos de visualización en su semana de estreno, a finales de enero, según los datos de audiencias de Nielsen.

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