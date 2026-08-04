La princesa Eugenia, hija del expríncipe británico Andrés, da a luz a una niña en Portugal

La princesa Eugenia (d) y su marido Jack Brooksbank (i), en una imagen de su enlace en 2018. ( EFE )

La princesa Eugenia, hija menor del expríncipe británico Andrés y Sarah Ferguson, dio a luz el lunes por la tarde a una niña en la capital portuguesa, Lisboa, informó este martes el Palacio de Buckingham en un comunicado.

La bebé, tercer hijo del matrimonio de Eugenia con Jack Brooksbank y la primera mujer, nació a las 18:20 hora local portuguesa (17.20 GMT) el 3 de agosto en un hospital de Lisboa y pesó casi 3 kilos.

Un portavoz del Palacio de Buckingham aseguró que los reyes británicos, Carlos III y Camila, y el resto de miembros de la familia real están "encantados" con la noticia.

Tanto Eugenia como la bebé se encuentran bien y los progenitores estarían "tomándose su tiempo" para decidir el nombre de la niña, según fuentes cercanas a la casa real.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/9fc8e4c1bf4bb174a776e2113b79a8cdb939d1acw-25b6b760.jpg La bebé, tercer hijo del matrimonio de Eugenia con Jack Brooksbank y la primera mujer, nació a las 18.20 hora local portuguesa (17.20 GMT) el 3 de agosto en un hospital de Lisboa. (EFE)

La propia princesa ha difundido una imagen de la niña, tomada por Brooksbank, en la que se puede ver a la bebé de espaldas, con un gorro y un atuendo rosa con unas pequeñas alas de ángel bordadas.

"¡Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar a Baby Girl (Niña) Brooksbank! ¡Estamos más que enamorados de nuestra chica!", escribió en Instagram, acompañado de varios emoticonos de corazones.

La bebé, que no ostentará el título de Alteza Real, ocupará el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono.

Tensión familiar

El nacimiento del tercer bebé de Eugenia, después de August y Ernest, ocurre en un momento de tensiones con la casa real británica después de que su padre, el expríncipe Andrés, fuese despojado de todos sus títulos y honores en octubre de 2025 por sus lazos con el fallecido pedófilo convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Además, tanto la princesa Eugenia como su hermana mayor, Beatriz, han sido recientemente excluidas de eventos públicos como la tradicional carrera de caballos de Ascot el pasado junio, en una decisión que pretendía evitar que compartieran fotografías con el resto de miembros de la familia real.

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