La segunda parte de la serie de "Cien años de soledad", un retrato de la caída de Macondo

El actor Diego Vásquez posa durante la alfombra roja de la serie de Netflix 'Cien Años de Soledad' este martes, en Bogotá (Colombia). ( EFE/ PABLO R.SECO )

La segunda parte de 'Cien años de soledad', la serie de Netflix basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, será estrenada este miércoles como un retrato de la caída de Macondo y el fin de la estirpe de los Buendía, una producción cuyos protagonistas aún no creen haberla sacado adelante por lo difícil que parecía.

"Para nosotros sigue siendo increíble que lo hayamos hecho. Cada día en el set era surreal en ese pueblo creado", dijo a EFE la directora principal del proyecto, Laura Mora, durante la alfombra roja de estreno de la segunda parte, que cuenta con siete capítulos y estará disponible en Netflix a partir de este miércoles.

La primera parte de la serie fue un éxito mundial y cuenta la historia de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que se casan contra la voluntad de sus supersticiosos padres, lo que desencadena una tragedia que los lleva a irse de su pueblo acompañados de amigos y, meses después, perdidos entre la sierra y la ciénaga, a fundar el mítico pueblo de Macondo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/e20678ee7791b091f3c393a0d80fa5340aaed273w-735f249a.jpg La actriz Marleyda Soto posa durante la alfombra roja de la serie de Netflix 'Cien Años de Soledad' este martes, en Bogotá (Colombia). (EFE/ PABLO R.SECO)

La segunda parte relata la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía, la llegada del tren que abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, con lo que se cumplirá la maldición de Úrsula de que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

"Así como en la primera temporada la familia Buendía era la protagonista, en la segunda parte es Macondo como cuerpo político, social, un Macondo donde llegan extranjeros, que crece, donde llega el capitalismo y todos los problemas que eso trae", expresó Mora.

El otro director de la serie, Carlos Moreno, consideró que la obra habla de "todo, de la injusticia social y un montón de temas que parecieran estar vestidos de realismo mágico".

"Cuando yo veo los hechos de hoy en día pareciera que se fuera a repetir lo que ocurrió en Macondo. Todos los colombianos debemos ver la serie y leer el libro para entender esa reflexión que hay detrás del libro", añadió Moreno a EFE.

"Nuestro propio realismo mágico"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/e20678ee7791b091f3c393a0d80fa5340aaed273w-903cdc55.jpg La actriz Margarita Rosa de Francisco actúa en la producción de Netflix. (EFE)

A Marleyda Soto le tocó uno de los mayores retos de la serie: interpretar a Úrsula Iguarán, la matriarca que atestigua el ascenso de Macondo y de sus familiares y también el fin de la estirpe de los Buendía, una mujer que canaliza todas las emociones de su familia a lo largo del relato.

"Ahora ya está mayor, ahora está anciana y el personaje tiene el conflicto de que no tiene la vitalidad y la fuerza física para poder enfrentarse a lo que está ocurriendo en Macondo y lo que está pasando en la casa Buendía", afirmó a EFE Soto, quien calificó de "conmovedora" la experiencia de interpretar a Úrsula.

Como actriz, añadió, la vida le dio la oportunidad de vivir su "propio realismo mágico" y destacó el trabajo artístico para recrear en la vida real Macondo, algo que se hizo en una zona rural en el departamento colombiano de Tolima (centro).

Por su parte, la actriz Margarita Rosa de Francisco, que interpreta en la segunda parte de la serie a Fernanda del Carpio, expresó a EFE que la producción "merece ser vista como una obra de arte independiente" de la novela de García Márquez.

"El libro no se puede repetir, el libro es inalcanzable, entonces el lector no se puede perder la oportunidad de experimentar la infinitud de ese libro y de contemplarse como ser humano en ese libro. Pero la serie tiene mucha belleza, las imágenes se han acercado a esos momentos memorables de esta novela con un respeto y una poesía que, digo yo, hacen que valga la pena verla", resaltó.

El cierre de la producción incluye el "Gran Final" de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano, que llegará a las pantallas el 26 de agosto con el título 'Cien años de soledad' y dará cierre a esta arriesgada apuesta por llevar a las pantallas el mundo mágico que creó Gabriel García Márquez.