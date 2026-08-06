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The Girls Khloé Kardashian
The Girls Khloé Kardashian

Khloé Kardashian presenta su nuevo programa "The Girls" en Hulu

El programa se estrena en Hulu y Disney+ y muestra los desafíos de la maternidad y la amistad

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    Khloé Kardashian presenta su nuevo programa The Girls en Hulu
    Khloé Kardashian, en una fotografía de archivo. ((EFE/NINA PROMMER/ARCHIVO). )

    Khloé Kardashian, la tercera hermana del popular clan, encabeza un nuevo programa de telerrealidad que seguirá la vida de sus amigas bajo el nombre The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian.

    El programa se estrenará en Estados Unidos el 21 de agosto a través de Hulu. Mientras que en España estará disponible en la plataforma de Disney+ a partir del 9 de septiembre.

    The Girls sigue al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.

    "Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une", indicó el comunicado emitido por Disney+.

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    "Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando", explicó.

    Equipo creativo

    • Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English.
    • El proyecto cuenta además con un equipo creativo de larga trayectoria en el universo Kardashian, entre ellos las productoras Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein, varias de las cuales participaron en Keeping Up with the Kardashians.
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