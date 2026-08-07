Zoé Saldaña lidera la categoría de actuación en la lista de Los 50 más bellos de People en Español

La actriz dominicana Zoe Saldaña encabeza la categoría de actuación en la edición 2026 de "Los 50 más bellos" de People en Español, consolidando su proyección y reconocimiento internacional. ( ARCHIVO: EFE )

La actriz dominicana Zoé Saldaña fue reconocida como la figura más destacada de la categoría de actuación en la edición 2026 de Los 50 más bellos de la revista People en Español , reafirmando su posición como una de las artistas latinas de mayor prestigio en la industria del entretenimiento.

En la clasificación de actuación, Saldaña ocupa el primer lugar por delante de la mexicana Sofía Castro, el brasileño Marcus Ornellas, Jennifer López y la colombiana Danna García.

El listado general de este año es encabezado por la cantante y actriz mexicana Belinda, quien fue descrita por la publicación como una artista "imparable" y con un destacado sentido del humor.

La revista resaltó sus proyectos de 2026, entre ellos su papel protagónico en la serie histórica Carlota, de HBO, y la interpretación del tema Por ella, relacionado con el Mundial de fútbol.

Al conocer el reconocimiento, Belinda afirmó que la verdadera belleza está en "los pensamientos, la energía, los valores y la educación", elementos que considera fundamentales para definir a una persona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/belinda-efe-8516f4e7.jpg La cantante y actriz Belinda encabeza la lista general de Los 50 más bellos 2026 de People en Español, reconocimiento que destaca su trayectoria artística y su proyección internacional. (EFE)

Otras categorías destacadas

En la categoría de música, Karol G lidera la selección, seguida por Danna Paola , Luis Fonsi, Feid y Cimafunk.

lidera la selección, seguida por , Luis Fonsi, Feid y Cimafunk. En televisión y presentadores de pódcasts, la puertorriqueña Dayanara Torres, Miss Universo 1993, ocupa el primer lugar, mientras que en deportes el reconocimiento fue para el baloncestista mexicano Karim López , primer jugador de su país elegido en la primera ronda del draft de la NBA.

, primer jugador de su país elegido en la ronda del draft de la NBA. La revista destacó que los protagonistas de esta edición reflejan la creciente presencia e influencia de los latinos en el entretenimiento, la televisión y el deporte a nivel internacional.